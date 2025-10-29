愛被詐碎！她陷「國際醫生」情網被騙171萬　士林所長出手抓人

記者黃宥寧／台北報導

北市1名女子誤信「國際醫生」甜言蜜語，遭詐騙集團以救援等理由詐走171萬元。轄區文林派出所接獲報案後，與被害人合作約定面交，所長馬奕桓親自帶隊在士林捷運站埋伏，當場逮捕王姓女車手，查獲現金5萬元與手機，並追查至新北工作室起出134萬餘元贓款，另發現另名被害人遭詐18萬元。警詢後，依詐欺等罪移送士林地檢署偵辦。

▲士林女慘遭「國際醫生」騙171萬，警逮車手追回百萬 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，受害人邱姓女子日前在網路上認識自稱「駐外國際醫生」的男子，對方以溫柔體貼的話術博取信任，並謊稱執行海外救援任務急需資金，要求多次匯款。邱女陸續匯出171萬元後驚覺有異，立刻報警。

文林派出所獲報後，立即與邱女密切聯繫，約定於士林捷運站面交。當日由所長馬奕桓率員警埋伏，待王姓女車手出現收款時，隨即上前逮捕，查獲現金5萬元及詐騙聯絡用手機2支，全數扣案。

▲王女坦承為車手，並供出犯罪所得藏放地點，員警隨即前往新北一處工作室搜查。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方進一步追查，王女坦承為車手，並供出犯罪所得藏放地點。員警隨即前往新北市一處工作室搜查，起出現金134萬餘元，並主動聯繫另一名遭同一詐團詐騙的陳姓女子，確認她也遭騙走18萬多元。

士林分局表示，這起案件展現警方與民眾合作的重要性，也呼籲，詐騙集團手法推陳出新，常以「假交友」、「假投資」、「假公務機關」等名義誘騙金錢。民眾若遇疑似詐騙情況，應冷靜查證，撥打165反詐騙專線或向派出所諮詢報案，共同防堵詐騙。