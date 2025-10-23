會見范斯！　納坦雅胡駁「以色列是美國附庸國」：根本胡扯

▲ 范斯在耶路撒冷與納坦雅胡會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國副總統范斯到訪耶路撒冷之際，以色列總理納坦雅胡22日強烈駁斥以色列淪為美國「附庸國」的說法，直言這種論調根本是「胡扯」。儘管美國提供以色列高達68%的外國軍備援助，納坦雅胡仍堅持兩國關係屬於平等夥伴關係。

《衛報》報導，納坦雅胡22日在與范斯會談後表示，「我要說得很清楚，上周他們還說以色列控制美國，一周後他們又說美國控制以色列，這完全是胡扯」，強調雙方是「有共同價值觀和目標的夥伴聯盟」，雖會意見分歧，但在過去一年中已就目標和實現方式達成共識。

范斯則回應，美國「不想要附庸國，以色列也不是附庸國」，稱其追求的是合作關係與盟友。

范斯到訪前，美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）也訪問伊朗。分析指出，他們的目的是穩定10月10日生效的停火協議頻遭違反引發的緊張局勢。

范斯坦言，解除哈瑪斯武裝並重建加薩將是「極其艱鉅的任務」，需建立國際安全部隊維持和平。根據川普的20點計畫，這項軍事任務將在以色列撤軍時維護當地秩序。

他也提到，土耳其在下個停火階段將扮演「建設性角色」。但納坦雅胡暗示，他反對土耳其安全部隊進駐加薩，稱自己對此有「非常強烈的意見」。