Lenovo參戰FIFAe 2025　 Legion 系列設備全方位支援

記者蘇晟彥／綜合報導

Lenovo 28日宣布將在體育電競賽事 FIFAe 2025 年度賽事中全面採用 Lenovo Legion 系列電競設備。這項合作結合全球頂尖電子競技足球殿堂級賽事與Lenovo品牌的實力，為菁英玩家和各國代表隊提供專為頂級賽事打造的卓越電競體驗。

Lenovo Legion 系列高效電競設備將登上 FIFAe 年度盛會－2025 年 FIFAe 總決賽，以穩定強大的效能確保每場賽事流暢且公平進行，並為選手與觀眾帶來身歷其境的沉浸式體驗，樹立新一代電競足球賽事的標準。

決賽現場中，Lenovo 將提供 Legion Tower 7i 桌上型電腦、Legion 系列電競顯示器、鍵盤、滑鼠與配件，以及 Lenovo 其他裝置，供選手、賽事評審與工作人員使用，全方位支援這場全球規模最大的電競賽事。

本次與 FIFAe 的合作為 Lenovo 與國際足球總會（FIFA）戰略夥伴關係的延伸。作為 FIFA 官方技術合作夥伴，Lenovo 將協助舉辦 2025™ FIFA 俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup 2025™）、2026™ FIFA 世界盃（FIFA World Cup 2026™）及 2027™ FIFA女子世界盃（FIFA Women’s World Cup 2027™），並提供先進的技術支援與基礎架構。憑藉 Lenovo 智慧裝置、AI 驅動解決方案與資料中心服務，將確保賽事運作與轉播順暢，吸引全球球迷熱情參與。

2025 年 FIFAe 總決賽將於 12 月 10 日至 19 日在沙烏地阿拉伯利雅德舉行，賽事項目包括 FIFAe World Cup™ 火箭聯盟（Rocket League）、eFootball™ PC版與 eFootball™ 行動版三大項目，吸引全球最傑出的國家隊齊聚一堂，爭奪三項世界冠軍榮耀。

延續 2024 年締造的破紀錄表現，成為年度收視率最高的體育模擬賽事，FIFAe 將持續擴展全球電競足球生態圈。本屆賽事亦將擴大公開選拔規模，讓更多 FIFA 協會成員有機會參與這場電競巔峰盛會。