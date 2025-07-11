Lenovo RTX50系列筆電正式上市　華碩推極致6K創作者螢幕

記者蘇晟彥／綜合報導

Lenovo 日前宣布旗下多款搭載 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡的電競筆電正式在台上市，包括 Legion Pro 5i、Legion 7i、Legion 5 系列，以及 LOQ 系列，搭載最新 Intel Core Ultra 或 AMD Ryzen 處理器，滿足從多面向使用需求；而華碩也在 10日推出全新ProArt Display 6K PA32QCV螢幕，其採用32吋6K (6016 x 3384) HDR面板，具備98% DCI-P3、100% sRGB廣色域與10位元色深，能顯示10.7億種色彩，並通過Calman認證，擁有卓越色準(Delta E <2)，同時還支援macOS，全方位滿足創作者需求。

▼Lenovo RTX 50 系列顯示卡的電競筆電正式在台上市。（圖／Lenovo提供）

Lenovo 全新Legion系列：為電競玩家締造新一代效能與精準度

新一代Legion Pro 5i (16”, 10)電競筆電，專為追求極致效能的高階玩家所設計，搭載 Intel Core Ultra 9 HX處理器與NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡，無論是畫面複雜的RPG大作，還是需要反應即時的競技對戰，皆能保持流暢效能。

‧ Lenovo Legion Pro 5i搭載Intel Core Ultra處理器與NVIDIA GeForce RTX50系列顯示卡，出眾效能確保各種熱門遊戲流暢執行，是專業級玩家的首選。

．Lenovo Legion 7i (16”, 10)採用全金屬材質打造精緻外觀，全新推出的白色機身設計，更展現出時尚與專業兼具的美感。重量較前代減輕 7%、厚度縮減 10%，兼具耐用與輕便，輕鬆在 SolidWorks 與 OBS Studio 等高效能應用程式與3A遊戲之間實現順暢運作，是一款兼顧 STEM 學習與電競體驗的絕佳利器。

．針對追求全效筆記型電腦的大學生玩家，全新Lenovo Legion 5i (15”, 10)與Legion 5 (15”, 10)機身輕薄程度較前代提升 13%，可輕鬆收納於背包中，日蝕黑金屬 A 面機殼則能在戶外環境中提供堅實保護。除了Intel Core Ultra 9 275HX 處理器，亦有AMD Ryzen AI 7 350 處理器選擇，不論是週末暢玩3A大作，或在通勤途中編輯報告與影片剪輯，輕鬆兼顧娛樂與學習效率。

新一代 Legion產品系列共享以下規格優勢：

．螢幕：配備16:10 WQXGA OLED PureSight 顯示器，具備最高240Hz動態更新率、100% DCI-P3 色域和500 尼特亮度，Legion Pro 5系列更支援不到 0.5 毫秒的反應時間，提供鮮明擬真的色彩與深邃黑階，從暗處潛行到瞬間出擊，畫面細節皆清晰可見，為玩家打造沉浸感十足的視覺戰場。Legion 5 系列則配備15.1吋螢幕，螢幕支援 165Hz 動態更新率，在移動的遊戲與影像創作中呈現清晰流暢的視覺體驗。

．散熱系統：為確保穩定效能發揮，Lenovo導入Coldfront Hyper散熱系統，藉由處理器上方獨立密封的冷卻腔室，並結合大型3D銅質熱管與渦輪增壓風扇，使熱氣透過大面積排氣孔迅速導出，提升散熱效率並有效降低噪音。針對Legion Pro 5 雙機種，新設計提供高達200W TDP的散熱效率、Legion 7i 噪音則減少達 7dB，即使在長時間遊戲或多工處理情境下也能保持冷靜應對。

．AI工具：Legion Space軟體整合Lenovo Legion完整生態系，支援跨裝置同步與遊戲庫管理，玩家可在單一平台快速存取所有遊戲，並透過內建 AI 工具提供個人化遊戲分析、生成式影片剪輯與沉浸式互動建議。同時，Lenovo 獨家 AI Engine+具備情境偵測功能，能於效能與平衡模式間動態調整CPU與GPU功率分配，優化系統效能並提升遊戲影格速率。





全新ProArt Display 6K PA32QCV，像素密度高達218 ppi，為同尺寸FHD螢幕的3.1倍以上，文字、圖像更銳利清晰，是從事設計或後製工作者的絕佳利器；此外，PA32QCV另支援HDR10、VESA DisplayHDR™ 600，能完美呈現深遂黑和明亮白的強烈對比，層次細節點好點滿，畫質表現栩栩如生，且工作區域亦較32吋4K機種多出145%，大幅提升效率與靈活性，揮灑創意隨心所欲。



ProArt Display 6K PA32QCV內建M Model-P3預設模式，可與macOS裝置色彩保持一致，搭配專屬的ASUS DisplayWidget Center工具，透過滑鼠就能輕鬆直覺調整亮度、對比、色溫和色彩等參數；甚至還可直接使用MacBook的亮度鍵設定螢幕明暗，實現無縫整合 。

華碩ProArt Display 6K PA32QCV搭載ASUS Light Sync技術，其中，背光感測器在開機時將自動補償螢幕亮度，縮短暖機時間，提供絕佳顯示性能；而環境光感測器則會根據擺設空間的光線變化，即時微調螢幕亮度、色溫，確保每個色彩忠實還原；再加上獨家LuxPixel™ AGLR塗層，能減少反光及傳統霧面面板的模糊感，成就舒適無與倫比的瀏覽體驗。

