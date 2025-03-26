Lenovo AI 筆電、平板系列新品！3大功能助力強調「地端護隱私」

記者蘇晟彥／台北報導

Lenovo 26日舉辦新品上市記者會，以「Smarter AI for all」為理念，推出「Lenovo AI Now」Yoga系列新品，包含Yoga Slim 9（筆電）、Yoga 9 2-in-1 Aura Edition（翻轉筆電）及Yoga Tab Plus（平板），更強調以地端作為出發的AI Now各項功能，將透過搭載高通Snapdragon 8 Gen 3處理器帶給消費者更便捷的AI助手。

▼Lenovo 26日舉辦記者會，公布「Lenovo AI Now」筆電、平板系列新品。（圖／記者蘇晟彥攝）

Lenovo 在全新系列上以「 Lenovo AI Now」作為號召，獨家研發的Lenovo AI Now個人化 AI 助理，採用基於Meta Llama 3 構建的本地大型語言模型（LLM），強調離線運作、高度個人化以及資料隱私保護，透過裝置端運行的地端 AI 技術，可以針對筆電與平板內所有資料進行摘要、內容潤飾、智慧搜尋與資訊比較等多種功能，確保所有數據都儲存在本地，保障用戶隱私安全。

使用者亦可透過語音或文字指令，輕鬆調整螢幕亮度、啟用護眼模式或進行其他生產力優化，無縫提升工作效率。強勁的Lenovo AI Now功能可於Yoga全系列筆電及平板新品上完美運行，除了可提供使用者本地聊天、更具個人化與高效的AI生成內容體驗，亦可確保所有資料保存在地端，保障隱私，並協助使用者順暢的完成個人工作如生成內容摘要、文件管理等，讓Yoga旗艦機種成為高效工作與創意發揮的理想夥伴。

在這次新品記者會，主要推出三大產品，Yoga Slim 9為全球首款採用螢幕下鏡頭 (CUD) 技術的Copilot+ PC，配備3,200萬畫素高解析相機，並無縫隱藏於4K PureSight Pro OLED螢幕下方，實現全球最高的98%螢幕佔比，帶來前所未有的視覺體驗。Yoga 9 2-in-1 Aura Edition配備5個Quick Key快捷鍵，提供可自訂的應用程式啟動與工作流程優化，有效提升生產力；內建Smart Note功能讓使用者無須解鎖即可快速紀錄，並同步至OneNote或雲端文件，不讓創作靈感轉瞬即逝。Yoga Slim 7 Aura Edition專為行動數位創作者與多工處理需求的使用者打造，結合1.19公斤起的輕薄設計與高效能，讓創意與生產力不受空間限制。Yoga 7 2-in-1則提供14吋與 16 吋PureSight OLED螢幕，支援 100% DCI-P3廣色域，無論是影像編輯還是影片剪輯都能確保色彩精準度。

AI Now同樣搭載於Lenovo首款AI平板「Lenovo Yoga Tab Plus」上，搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3處理器與AI Now互相輔助，使Yoga Tab Plus 具備20TOPS AI運算能力。此外，Yoga Tab Plus搭載更靈活的AI智慧工具，Lenovo AI Note協助用戶獲得靈感、寫作並總結內容；AI Transcript則能將語音內容即時轉錄為文字，並提供翻譯，方便用戶在多語言環境中進行溝通，成為用戶在創作、會議記錄和跨語言交流中的得力助手。

▼Yoga 9 2-in-1 Aura Edition除了當作一般筆電外，也可以360度壓成平板的外型使用。



Lenovo Aura Edition三大智慧功能 打造高效數位體驗

本次新品進一步展現Lenovo 與 Intel 長年深度合作的技術優勢，全新Aura Edition產品線包含Yoga 9 2-in-1 Aura Edition與Yoga Slim 7 Aura Edition雙機種，不僅搭載最新Intel Core Ultra 處理器，並支援 Copilot+ 功能，讓使用者享受更流暢、更個人化的獨特AI輔助體驗，成為開啟AI PC時代的新標竿。Aura Edition功能包括：

⬟ 智慧模式（Smart Modes）：AI自適應技術可根據使用情境動態調整效能和筆電設定，確保多模式下的最佳體驗。使用者可依據使用需求，選擇專注模式、健康提醒、協作增強、隱私防護、電池管理等不同模式，在生產力、續航力、隱私安全間取得最佳平衡。

⬟ 智慧分享（Smart Share）：透過AI強化裝置連接能力，支援Android與iOS裝置快速無線傳輸圖片與文件，用戶只需使用智慧型手機輕觸筆電螢幕邊緣，智慧分享功能即自動啟動，輕鬆跨裝置拖放圖片或文件。

⬟ 智慧支援（Smart Care）：當使用者遇到系統設定、軟體問題或效能調整需求時，可透過即時聊天、語音通話或視訊引導聯繫Lenovo真人技術人員，獲得專業協助，確保問題快速解決，提升使用體驗。



極致電競效能x輕巧便攜：Lenovo平板全面躍升，打造最佳行動娛樂體驗

Lenovo進一步擴大平板陣容，為不同需求的使用者帶來更靈活的選擇，無論是進階效能、娛樂體驗，還是日常使用，都能找到最合適的裝置：

⬟ Legion Tab是Lenovo在台推出首款Legion系列安卓遊戲平板，承襲Legion電競筆電的卓越效能，專為行動遊戲玩家打造。搭載高通Snapdragon 8 Gen 3處理器，具備高效能與低功耗特性，支援AAA級遊戲運行，獨家Legion ColdFront散熱技術，即使長時間激戰也能確保雙手握持不燙手，每場對戰發揮極致效能。8.8吋PureSight Pro螢幕，支援165Hz螢幕更新率，整體遊戲畫面流暢且細節豐富。

⬟ Lenovo Tab專為追求沉浸影音與靈活應用的使用者所打造，配備 10.1 吋 FHD 顯示螢幕，並擁有 83% 螢幕占比與 400 尼特亮度，提供細緻畫質與寬廣視野，滿足觀看電影及多媒體娛樂需求。此外，Lenovo Tab採用全金屬機身設計，兼具質感與耐用性，搭配多款配件，為用戶帶來更靈活多元的使用體驗。

⬟ Lenovo Tab One適合日常娛樂與輕度遊戲需求，搭載 MediaTek Helio G85 處理器，運行流暢不卡頓，並支援 Android 14 作業系統，帶來直覺順暢的操作體驗。此外，其重量僅 330g，圓潤機身設計帶來舒適握感，單手掌握輕鬆操作，無論通勤追劇、旅行滑社群，還是床上放鬆看片，都能隨時融入日常生活。

▼Lenovo Tab One。





定價與上市資訊

全新 Yoga系列筆電即日起上市， 支援地端AI的Yoga Slim 9建議售價NT68,990元起、旗艦級翻轉筆電Yoga 9 2-in-1 Aura Edition建議售價NT63,990元起、輕奢AI機種Yoga Slim 7 Aura Edition建議售價NT40,990元起、具備多模式靈活使用的14吋Yoga 7 2-in-1建議售價NT40,990元起、16吋建議售價NT50,990元起，以上為該機種最低建議售價，售價依照規格不同。

平板方面，Lenovo Yoga Tab Plus建議售價NT24,990元起，即日起於全台線上與線下通路2上市。安卓電競平板Legion Tab於台灣大哥大獨家上市，建議售價NT17,990元起；輕巧便攜Lenovo Tab One全台線上與線下通路2上市，神腦獨家販售LTE版本，建議售價 NT5,990元起；Wi-Fi版本建議售價 NT4,290元起，以及全方位Lenovo Tab，建議售價 NT5,490元起。