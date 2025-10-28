世界中風日到...草屯婦牢記口訣救夫一命　南投衛局：時間即腦細胞

▲10月29日為世界中風日。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮58歲張姓男子平時忙於事業，罹患三高且控制不佳，某日早晨起床時，太太發現他嘴角歪斜、講話含糊、右手無法抬起，立即想起南投縣衛生局宣導的「微笑、舉手、說你好」中風辨識口訣，隨即撥打119、經送醫診斷為腦中風，所幸因就醫迅速，醫師在3小時內完成血栓溶解治療，張男在復健後順利恢復語言與行動能力。

縣府衛生局指出，根據衛福部統計，腦血管疾病(腦中風)名列國人十大死亡原因第4位；世界中風組織（World Stroke Organization, WSO）訂定每年10月29日為「世界中風日」，今年重點為「#ActFAST」(迅速行動)，希望大眾了解中風徵兆對每個人都至關重要、時間流逝就是浪費腦細胞，一旦發現症狀就立即尋求緊急護理，不僅可挽救生命，還能幫助患者提高完全康復的機會。

衛生局呼籲民眾記起腦中風辨識口訣「微笑、舉手、說你好，記下時間快送醫」，若有臉歪嘴斜、手腳無力、口齒不清，即可能是中風前兆，一定要記下時間並趕快撥打119，把握黃金3小時救援時間、儘速就醫，治療成效可望大幅提升、減少後續失能風險；以張男的案例而言，其妻事後即感謝地說：「還好當時有馬上想到中風辨識口訣，不然後果真的不敢想！」

另中風可藉由定期健康檢查、積極慢性病與生活管理，做好前端預防；衛生局長陳南松提醒民眾定期接受健康檢查，定期測量血壓、血糖和血脂肪，做好三高(高血壓、高血糖、高血脂)及其他慢性病管理，建立良好生活型態：戒菸、節酒、健康吃、規律動、控體重、好睡眠，才能遠離腦中風威脅。