　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

世界中風日到...草屯婦牢記口訣救夫一命　南投衛局：時間即腦細胞

▲1029世界中風日，中風有徵兆，辨識很重要。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲10月29日為世界中風日。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮58歲張姓男子平時忙於事業，罹患三高且控制不佳，某日早晨起床時，太太發現他嘴角歪斜、講話含糊、右手無法抬起，立即想起南投縣衛生局宣導的「微笑、舉手、說你好」中風辨識口訣，隨即撥打119、經送醫診斷為腦中風，所幸因就醫迅速，醫師在3小時內完成血栓溶解治療，張男在復健後順利恢復語言與行動能力。

縣府衛生局指出，根據衛福部統計，腦血管疾病(腦中風)名列國人十大死亡原因第4位；世界中風組織（World Stroke Organization, WSO）訂定每年10月29日為「世界中風日」，今年重點為「#ActFAST」(迅速行動)，希望大眾了解中風徵兆對每個人都至關重要、時間流逝就是浪費腦細胞，一旦發現症狀就立即尋求緊急護理，不僅可挽救生命，還能幫助患者提高完全康復的機會。

▲1029世界中風日，中風有徵兆，辨識很重要。（圖／記者高堂堯翻攝）

衛生局呼籲民眾記起腦中風辨識口訣「微笑、舉手、說你好，記下時間快送醫」，若有臉歪嘴斜、手腳無力、口齒不清，即可能是中風前兆，一定要記下時間並趕快撥打119，把握黃金3小時救援時間、儘速就醫，治療成效可望大幅提升、減少後續失能風險；以張男的案例而言，其妻事後即感謝地說：「還好當時有馬上想到中風辨識口訣，不然後果真的不敢想！」

▲1029世界中風日，中風有徵兆，辨識很重要。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲1029世界中風日，中風有徵兆，辨識很重要。（圖／記者高堂堯翻攝）

另中風可藉由定期健康檢查、積極慢性病與生活管理，做好前端預防；衛生局長陳南松提醒民眾定期接受健康檢查，定期測量血壓、血糖和血脂肪，做好三高(高血壓、高血糖、高血脂)及其他慢性病管理，建立良好生活型態：戒菸、節酒、健康吃、規律動、控體重、好睡眠，才能遠離腦中風威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／豬瘟疑雲！中市府深夜回應中央6質疑　「9月未獲異常警示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世界中風日到...草屯婦牢記口訣救夫一命　南投衛局：時間即腦細胞

草屯轉運站用地卡關！　設置恐延宕3至5年

業者推五行能量保養　搶攻身心療癒商機

快訊／豬瘟疑雲！中市府深夜回應中央6質疑「9月未獲異常警示」

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員　攔阻逾9千萬元詐騙款

海巡測考中心攜手地方捐血　299袋愛心注入社會暖流

全球頂尖醫學盛會ACTA落幕　台灣展現腫瘤微創治療領導地位

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠　確保廚餘去化穩定無虞

嘉警破獲「假讓渡真配合詐團」　警詐騙宣導提醒民眾保護個資

台南大員皇冠假日酒店2025線上旅展開跑　住宿券最低每人2045元起

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

變冷有感！清晨低溫下探17.9度　3地豪大雨下到入夜

世界中風日到...草屯婦牢記口訣救夫一命　南投衛局：時間即腦細胞

草屯轉運站用地卡關！　設置恐延宕3至5年

業者推五行能量保養　搶攻身心療癒商機

快訊／豬瘟疑雲！中市府深夜回應中央6質疑「9月未獲異常警示」

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員　攔阻逾9千萬元詐騙款

海巡測考中心攜手地方捐血　299袋愛心注入社會暖流

全球頂尖醫學盛會ACTA落幕　台灣展現腫瘤微創治療領導地位

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠　確保廚餘去化穩定無虞

嘉警破獲「假讓渡真配合詐團」　警詐騙宣導提醒民眾保護個資

台南大員皇冠假日酒店2025線上旅展開跑　住宿券最低每人2045元起

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！激戰21次…他收訊息驚醒

台灣會與川普會面？　APEC代表團：需要各種條件

輕型合成旅「低空保護傘」　陸紅旗-13首秀專打無人機　

企業導入國際標準打造信任AI語音　聲優梶裕貴盛讚「救世主」

國際火線／亂世奇人：「俄羅斯魔僧」與末代沙皇

【人車快閃】燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

地方熱門新聞

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

南投縣政府規劃草屯先導轉運站

草屯婦牢記中風辨識口訣救夫一命

業者推五行能量保養　搶攻身心療癒商機

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員攔阻逾9千萬元詐騙款

鐵鎚威嚇搶黃金！安南警快速行動6小時抓人追回贓品

守護台南•改變台南陳亭妃27年不變初衷

活豬禁宰延長　包子店出奇招、火鍋店降價求生

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠確保廚餘去化穩定無虞

台南消防局榮獲內政部「特優」評核

台南大員皇冠假日酒店2025線上旅展開跑住宿券最低每人2045元起

嘉藥再傳捷報！營養師聯考奪下全國榜首、榜眼

屏東男術後滲血口吐鮮血　警火速送醫

在地安老新典範安秀長照機構融綠意、科技與共融空間於一體

更多熱門

相關新聞

協助走出災難陰霾　花蓮增設第2處身心咨商服務

協助走出災難陰霾　花蓮增設第2處身心咨商服務

樺加沙颱風重創花蓮縣光復鄉，災後民眾面臨突如其來的生活變動與情緒衝擊。花蓮衛生局已於大進國小設立安心關懷站，26日再於瑞穗生命園區增設第二站，由心理師、社工師與精神專業團隊進駐，提供心理支持、情緒評估、心情溫度計量測、安心衛教與諮詢轉介等服務。幫助每一位鄉親早日走出災難陰霾，找回心靈的平靜與生活的秩序。

辨別更年期6大徵兆　中藥調理+針灸逆轉人生

辨別更年期6大徵兆　中藥調理+針灸逆轉人生

不用查手機！私家偵探揭「出軌暗號」　專家：高機率再犯

不用查手機！私家偵探揭「出軌暗號」　專家：高機率再犯

「5個跡象」代表你們感情已悄悄變質

「5個跡象」代表你們感情已悄悄變質

「4個特徵」幫你快速判定是否水腫

「4個特徵」幫你快速判定是否水腫

關鍵字：

世界中風日徵兆口訣

讀者迴響

熱門新聞

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

即／詭異車禍死者刀傷亡排除他殺

即／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

25歲美甲師殞命　友慟：她堅強又充滿企圖心

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

獨／信義豪宅雙屍穿著曝　手機解鎖查奪命人

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面