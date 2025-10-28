宜蘭男自製獵槍山區打獵　中壢警跨區逮人...抄出2把長槍

▲中壢警方會同基隆市警大及宜蘭縣警局組成專案小組，本月20日在宜蘭縣五結鄉等處查獲張姓男子非法持有土製獵槍與改造工具。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局日前接獲線報指稱，宜蘭縣張姓男子常與原住民上山打獵，因張男並非原住民身分，還私下製作與改造獵槍，中壢警方掌握訊息後於本月20日會同基隆市刑警大隊、第四分局及宜蘭縣警局共組專案小組，跨縣市在宜蘭縣五結鄉、大同鄉查獲張姓男子非法持有土製獵槍，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

▲中壢警方於10月20日在宜蘭縣五結鄉等處查獲張姓男子非法持有土製獵槍等證物。（圖／中壢警方提供）

中壢警方接獲可靠線報，立即成立專案小組展開蒐證，經跨縣市警局合作，持搜索票前往33歲張姓男子位於宜蘭縣五結鄉住所及大同鄉老家搜索，現場查獲非制式火藥長槍2把、槍管2支、彈簧、通槍條、鋼珠等改造工具，甚至一把長槍還裝上專業熱顯示儀、瞄準鏡等證物。

▲中壢警方於10月20日在宜蘭縣五結鄉等處查獲張姓男子非法持有土製獵槍，其中還裝有專業熱顯示儀、瞄準鏡等配備。（圖／中壢警方提供）

中壢警方查出，張男並無原住民身分，卻經常與原住民友人上山打獵，後來更自行改造及製作土製獵槍使用，疑因作風大膽遭檢舉，檢方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送偵辦。

中壢警方強調，根據《原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法》規定，僅符合條件並通過安全訓練之原住民或漁民，可依法申請製造、運輸或持有自製獵槍或魚槍，若非具原住民或漁民身分者則不得自行製造或持有槍械，以免觸法。

▲中壢警方日前跨縣市在宜蘭縣五結鄉等處查獲張姓男子非法持有土製獵槍與改造工具，圖為查獲之鋼珠與工具等證物。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局長林鼎泰表示，警方將持續加強查緝非法槍械與改造工具來源，杜絕槍械流入社會，以維護民眾生命財產安全，籲請民眾切勿因一時好奇或方便違法製造、改造或持有槍械，警方將依法嚴辦、絕不寬貸。