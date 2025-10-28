　
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭男自製獵槍山區打獵　中壢警跨區逮人...抄出2把長槍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局日前接獲線報指稱，宜蘭縣張姓男子常與原住民上山打獵，因張男並非原住民身分，還私下製作與改造獵槍，中壢警方掌握訊息後於本月20日會同基隆市刑警大隊、第四分局及宜蘭縣警局共組專案小組，跨縣市在宜蘭縣五結鄉、大同鄉查獲張姓男子非法持有土製獵槍，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

中壢警方接獲可靠線報，立即成立專案小組展開蒐證，經跨縣市警局合作，持搜索票前往33歲張姓男子位於宜蘭縣五結鄉住所及大同鄉老家搜索，現場查獲非制式火藥長槍2把、槍管2支、彈簧、通槍條、鋼珠等改造工具，甚至一把長槍還裝上專業熱顯示儀、瞄準鏡等證物。

中壢警方查出，張男並無原住民身分，卻經常與原住民友人上山打獵，後來更自行改造及製作土製獵槍使用，疑因作風大膽遭檢舉，檢方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送偵辦。

中壢警方強調，根據《原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法》規定，僅符合條件並通過安全訓練之原住民或漁民，可依法申請製造、運輸或持有自製獵槍或魚槍，若非具原住民或漁民身分者則不得自行製造或持有槍械，以免觸法。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方將持續加強查緝非法槍械與改造工具來源，杜絕槍械流入社會，以維護民眾生命財產安全，籲請民眾切勿因一時好奇或方便違法製造、改造或持有槍械，警方將依法嚴辦、絕不寬貸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

439 2 3435 損失金額(元)

