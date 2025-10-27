這波A流超凶猛！醫曝多起惡化成大白肺：10天就「轉院到天堂」

▲醫師姜冠宇呼籲病患，若能出院就趕緊安排，不要戀棧，以免感染A流。（示意圖，Pexels）

目前國內流感疫情處於流行期，加上換季時節氣溫變化明顯，呼吸道病毒恐更加活躍。北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇今（27日）發文呼籲住院病人，若醫師評估可以安全出院，就趕緊安排別再戀棧，因為他已經看到不只一位不願出院的高齡患者感染A型流感了。

姜冠宇今在臉書語重心長寫道「現在A流發生率偏高，住院請不要戀棧，儘早出院！」表示最近接連發生多起因隔壁床驗出A流而遭殃的案例，其中有些明明是當初被勸說趕快出院、先在家休養再來院復健的病人，只因家屬拒絕，稱「想住久一點看到他更好」，結果害長輩中獎A流，氧氣需求不斷上升，很怕變成「大白肺」，偏偏這種超過70、80歲數的偏臥床老人染A流是很致命的。

姜冠宇表示，他能理解多數家屬帶回很難照顧，可在流感流行期，家屬還搬出20年前可以住院N個月的事來講，殊不知留院只會徒增染疫風險，何況這個時代進出醫院病房的人群相對複雜，「幫你評估可以安全出院就趕快接受安排了，不要戀棧！中A流對脆弱老人怎麼可怕，那些都是不到10天之內就帶你轉院到天堂。」



