　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交纏CEO雙亡！25歲正妹曾是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上進

▲▼ 信義區豪宅「男女雙屍案」！死者驚人背景曝　爸是知名台商董座 。（圖／翻攝臉書）

▲陳姓CEO與曾女一同陳屍在信義豪宅中。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市信義區永吉路一處豪宅25日晚間傳出雙屍案，37歲的9億CEO陳姓富商與25歲曾姓女子被發現陳屍在客廳處，2人遺體交纏，且客廳還有不明白色粉末和半顆藥錠等物。據了解，死者曾女外型相當亮麗，大學期間有一名交往多年的富商前男友，如今卻突然橫死在陳男家中，令前男友相當悲痛。

初步了解，曾女是桃園楊梅人，從國中起就參加游泳隊，中學期間曾參加多次比賽，後大學南下到高雄就讀，因性格開朗、外貌出眾，因此追求者眾多，後大學期間曾女青睞一名富商，2人遂展開交往。

據該名富商前男友透露，2人交往多年，期間從不曾發現曾女有沾染惡習，更沒有吸毒、濫用藥物習慣，且曾女十分富有上進心，還主動學習境外保險經紀相關課程，對於投資相當有興趣。

富商前男友指出，曾女本身容易焦慮、緊張，也有相關就醫紀錄，2人交往期間相處良好，但今年7、8月時因故而爆發激烈爭吵，後曾女更於9月份將他封鎖，2人已經有一個多月沒有聯繫，期間他一直相當掛念曾女，未料再收到消息時竟已經天人永隔，令富商男友悲痛萬分。

▼死者家屬昨(26日)赴殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 信義區豪宅「男女雙屍案」！死者驚人背景曝　爸是知名台商董座 。（圖／記者黃彥傑攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
探望老父遇死劫！酒駕男撞飛孝子「車都爛了」　他頭顱骨折亡
快訊／高雄捷運驚傳落軌！1女卡車廂下搶救中
快訊／樂天桃猿G5打線出爐
資深港星驚傳病危入院　「身家破4億」超狂家世背景曝光
快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒
交纏CEO雙亡！25歲正妹是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上
反轉自己的反轉！台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光
快訊／棒次大調整！中信兄弟G5打線出爐
張峻鬧場踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄捷運驚傳落軌！1女卡車廂下搶救中　往小港方向延誤

為萬元殺友棄屍！大熱天「包緊緊」逃亡　真相讓在地人嚇壞

快訊／澎湖西嶼男子落海！被好心人救起　無呼吸心跳送醫搶救

交纏CEO雙亡！25歲正妹曾是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上進

冒名精壯男註冊標註「20cm」　私訊傳下體照約砲！涉3罪下場慘

快訊／閃兵再鞠躬道歉！威廉喊「成為更好的人」　陳大天：對不起

柴山驚魂！男登山遭掉落樹枝砸頭濺血　警消摸黑搜救1小時尋獲

快訊／閃兵第2梯「8藝人全認罪」！檢喊不應緩刑：以免助長歪風

桃捷綠線遭爆用大陸石材　捷運工程局：惡意曲解！提7點澄清

富二代開跑車搶銀樓…稱「睡夢中犯案」　媽不解：缺錢開口就好

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

快訊／高雄捷運驚傳落軌！1女卡車廂下搶救中　往小港方向延誤

為萬元殺友棄屍！大熱天「包緊緊」逃亡　真相讓在地人嚇壞

快訊／澎湖西嶼男子落海！被好心人救起　無呼吸心跳送醫搶救

交纏CEO雙亡！25歲正妹曾是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上進

冒名精壯男註冊標註「20cm」　私訊傳下體照約砲！涉3罪下場慘

快訊／閃兵再鞠躬道歉！威廉喊「成為更好的人」　陳大天：對不起

柴山驚魂！男登山遭掉落樹枝砸頭濺血　警消摸黑搜救1小時尋獲

快訊／閃兵第2梯「8藝人全認罪」！檢喊不應緩刑：以免助長歪風

桃捷綠線遭爆用大陸石材　捷運工程局：惡意曲解！提7點澄清

富二代開跑車搶銀樓…稱「睡夢中犯案」　媽不解：缺錢開口就好

「烤肉烤起來、贏球贏過來！」　奪冠後再烤？古久保笑：想烤就烤

梵克雅寶夢幻樂園超好拍　金珠珠寶施展活潑魅力

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

微星「雙11購物節」全攻略！明星筆電享萬元折扣、頂規筆電下殺2.5萬　購機再抽11,111電子現金

堤諾比薩開賣「爆量香菜系列」　炸雞、氣泡飲一次吃

台東縣10月道安會報　強化國際衝浪賽交通疏導與行車規劃

看《回魂計》太入戲！傅孟柏賣場「被陌生男挑釁」笑了：情緒複雜

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

兄弟陷火力瓶頸！得點圈22打數1安　平野：要動腦對決強投

中央延長活豬禁運　台東縣府加碼自主防疫至11/26

【狗能等口水不能等】原來這就是被吃的感覺啊

社會熱門新聞

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

快訊／藝人閃兵案今開庭！新北地院傳喚名單一次看

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

即／閃兵第二梯「8藝人全認罪」！檢喊：不應緩刑

即／永豐銀抓到內鬼！專員勾結外人詐信貸1593萬

即／周孝安酒駕被逮畫面曝！　剛上路就被攔查

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台中高爾夫球場驚見男屍　遭綑綁「腐爛剩白骨」

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

更多熱門

相關新聞

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

台北市信義區永吉路一處豪宅25日傳出雙屍案，37歲的投創公司CEO陳男被發現與另名25歲的曾女陳屍在住家客廳中，現場還有白色不明粉末，目前成分還在化驗中。據了解，死者曾女先前為美甲師，近期才搬到該處與陳男同住，未料竟會離奇殞命。

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」

豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

9億CEO抱女友陳屍豪宅　公立常春藤學霸背景曝　

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

關鍵字：

信義雙屍

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面