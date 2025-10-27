交纏CEO雙亡！25歲正妹曾是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上進

▲陳姓CEO與曾女一同陳屍在信義豪宅中。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市信義區永吉路一處豪宅25日晚間傳出雙屍案，37歲的9億CEO陳姓富商與25歲曾姓女子被發現陳屍在客廳處，2人遺體交纏，且客廳還有不明白色粉末和半顆藥錠等物。據了解，死者曾女外型相當亮麗，大學期間有一名交往多年的富商前男友，如今卻突然橫死在陳男家中，令前男友相當悲痛。

初步了解，曾女是桃園楊梅人，從國中起就參加游泳隊，中學期間曾參加多次比賽，後大學南下到高雄就讀，因性格開朗、外貌出眾，因此追求者眾多，後大學期間曾女青睞一名富商，2人遂展開交往。

據該名富商前男友透露，2人交往多年，期間從不曾發現曾女有沾染惡習，更沒有吸毒、濫用藥物習慣，且曾女十分富有上進心，還主動學習境外保險經紀相關課程，對於投資相當有興趣。

富商前男友指出，曾女本身容易焦慮、緊張，也有相關就醫紀錄，2人交往期間相處良好，但今年7、8月時因故而爆發激烈爭吵，後曾女更於9月份將他封鎖，2人已經有一個多月沒有聯繫，期間他一直相當掛念曾女，未料再收到消息時竟已經天人永隔，令富商男友悲痛萬分。

▼死者家屬昨(26日)赴殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑攝）