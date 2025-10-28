獨／情人視角出遊畫面曝！她交纏9億CEO雙亡　富商前男友憶笑容心碎

▲台北市信義區豪宅雙屍命案，曾姓正妹死者生前喜愛旅遊，與富商前男友在全台多處景點拍下美照。（圖／富商前男友授權提供，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區豪宅雙屍命案！37歲的9億CEO陳姓富商與25歲曾姓女子被發現，遺體交纏陳屍於客廳處，現場還有不明白色粉末、半錠藥錠。據悉，曾女大學時期曾與另名富商交往，富商前男友聞其死訊心痛不已，2人交往時期曾四處旅遊，曾女的亮麗美照也隨之曝光。

據了解，曾女外型相當亮眼、性格開朗，是桃園楊梅人，國中時期參加游泳隊，曾多次參加比賽，大學南下高雄就讀後，與一名富商展開交往。

富商前男友透露，2人交往多年，曾女十分有上進心，對投資相當有興趣，還主動學習境外保險經紀相關課程，雖然曾女本身容易焦慮、緊張，也有相關就醫紀錄，但交往期間未曾發現曾女沾染惡習，也沒有吸毒、濫用藥物的習慣。

富商前男友指出，2人交往期間相處良好，但今年7、8月間雙方因故爆發激烈爭吵，曾女9月將他封鎖，兩人一個多月沒有聯繫，不料，再度得知曾女的消息時，竟是對方的死訊。

富商前男友心碎看著兩人昔日甜蜜出遊照，足跡遍布全台，包括新北烏來、苗栗泰安竹林秘境、南投溪頭、高雄壽山等處，照片中的曾女笑容甜美、開朗，如今卻突然傳檢與9億CEO雙亡陳屍信義區豪宅的不幸消息，令富商前男友心碎不已。