相隔十年！滬指「低開高走」重返4000點　福建海西板塊集體漲停

▲上證指數相隔十年重返4000點。（圖／翻攝魯中晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股出現整體反彈行情，上海證券指數今（28）日盤中突破4000點，創下自2015年8月以來新高，相隔十年終於重返4000點，帶動市場情緒回暖。其中，福建海西板塊集體漲停，科技股同步走強，全場逾3000檔個股上漲，顯示投資氛圍明顯升溫。

《澎湃新聞》報導， 當天A股早盤低開後震盪走高，滬指突破4000點關口，深成指與創業板指亦同步翻紅，三大指數集體轉漲。盤面顯示，科技股表現亮眼，中際旭創、華虹公司股價雙雙創下歷史新高。

福建海西概念股再度成為市場焦點，海峽創新連續兩日漲停20%，平潭發展在8個交易日內收出6個漲停，福建水泥、廈門港務與廈門空港等個股集體封板。不過，有色金屬板塊走弱，銅陵有色跌逾8%，鑫鉑股份、雲南銅業等跌幅超過3%。

多家券商分析認為，政策與資金雙重利好推動A股延續震盪上行格局。中原證券指出，四中全會為「十五五」規劃定調、美聯儲開啟降息週期、中美貿易關係緩和等因素，有助於市場持續穩步上行。東莞證券則表示，滬指突破關鍵壓力位、成交量放大，顯示投資者信心修復；中期來看，隨著產能出清與政策效應顯現，市場底部支撐有望進一步鞏固。

財信證券分析，短期內大盤放量上攻，技術面突破震盪區間，滬指上行空間已被打開；而從中期觀察，在「反內捲」政策、居民儲蓄入市及美聯儲降息等利多支撐下，第四季A股行情有望持續走強。