火燒船8人跳海！船長兒馳援與死神搶命　見他平安歸來妻女淚擁

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆籍昇發財168號漁船27日下午在富貴角北方23海浬作業時，船隻突然起火燃燒，由於火勢一發不可收拾，洪姓船長與7名外籍船員隨即跳船逃生，而當下因風浪過大海巡無法出動，所幸當下正好兒子的船正在附近，將人順利救起，返回漁港時妻子與女兒皆激動淚擁。

▲基隆漁船起火，船上8人跳海逃生，所幸船長兒子正在附近，順利將眾人救起。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



洪姓船長駕駛昇發財168號漁船，在26日晚間9時42分從八斗子漁港出港，前往富貴角捕撈大明蝦，兒子則在1小時後駕駛昇發財66號漁船出港，27日下午2時許，168號漁船的機艙突然爆炸起火，事發突然完全無法控制火勢，洪男決定與1名菲律賓籍、6名印尼籍船員跳船逃生。

所幸當下洪男兒子正好在距離1海浬的位置作業，見附近海面上冒出黑煙，立刻趕赴救援，渠料竟是父親的船著火，眼見8人穿著救生衣，在海上載浮載沉，當下兒子隨即通報海巡救援，惟當時海面風浪8級左右、浪高3米，海象不佳，海巡無法出動，所幸在兒子與其他船員的幫助下，順利將人全數救起。

28日凌晨12時30分左右，洪姓船長與兒子等人返回八斗子安檢站，見到人平安無事，洪男妻子、女兒情緒激動不已，立刻上前緊擁落淚，基隆區漁會理事長簡建輝、常務監事簡豐堅也都到現場關心慰問，若沒有兒子即時救援，洪男與船員恐怕凶多吉少。

基隆區漁會理事長簡建輝指出，洪姓船長出海經驗超過30年，日前船隻剛進行大整修，機艙卻不明原因起火，預估損失恐破千萬。