造謠法國第一夫人「出生是男性」　10人出庭受審！最重關2年

法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）長年遭受性別歧視與假消息攻擊，如今終於迎來司法審判。包括8男2女在內的10名被告，本週一起在巴黎刑事法庭出庭，因涉嫌散布「碧姬出生時性別為男性」的不實言論與惡意網路騷擾，若罪成恐面臨最高2年徒刑。

長年遭誣指「出生為男性」

根據法國媒體《france24》報導，碧姬自2017年丈夫艾曼紐‧馬克宏（Emmanuel Macron）當選總統以來，便屢遭陰謀論與極右翼社群攻擊。這些網路謠言指稱她原名叫做「尚-米歇爾‧特羅涅（Jean-Michel Trogneux）」，即是她兄長的名字，並聲稱她「曾為男性」。但這些說法毫無根據，卻在法國及美國的陰謀圈與保守派社群中持續擴散。除性別誤導外，部分網友還嘲諷她與丈夫相差24歲的婚姻為「戀童關係」，引發輿論譁然。

10名被告年齡介於41至60歲

根據檢方資料顯示，這10名被告包括知名網路公關歐雷連‧普瓦松-阿特蘭（Aurélien Poirson-Atlan），他在社群媒體上使用「Zoe Sagan」的筆名，常活躍於陰謀論社群；另一名被告德菲娜‧J（Delphine J.），則是一名自稱靈媒的網紅，2021年曾在YouTube上發布長達4小時的影片，訪問自稱「獨立記者」的娜塔莎‧雷伊（Natacha Rey），散布上述謠言。

事實上，碧姬在2022年曾提告誹謗，2名女子一度被判賠償，但2024年上訴後原判被撤銷，案件目前仍在法國最高上訴法院審理中。

法國、美國同步提告

這場審判與另一場跨國官司幾乎同時進行。馬克宏夫婦今年7月底在美國對知名右派播客主持人坎迪斯‧歐文斯（Candace Owens）提起誹謗訴訟，原因是她製作節目《成為碧姬》（Becoming Brigitte），聲稱碧姬「其實是男性」。馬克宏夫婦的美方律師表示，將於庭上提出「科學證據與照片」證明第一夫人並非跨性別人士。

全球女性政治人物皆為假訊息攻擊目標

報導指出，碧姬並非唯一受害者。美國前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬、前副總統賀錦麗，以及紐西蘭前總理賈辛達‧阿爾登，都曾遭類似的「性別陰謀論」攻擊。專家指出，這類假訊息多針對女性領導者的外貌、年齡與性別身份，反映出政治與性別歧視交織的深層問題。

