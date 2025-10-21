BLACKPINK封路！高雄74歲翁迷途1天騎到屏東　里港警助返家

▲里港警方助鄒男返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

韓國女團BLACKPINK高雄演唱會於18、19日在世運主場館登場，吸引大批粉絲湧入，場館周邊實施交通管制，住在左營區附近的74歲鄒姓男子19日上午外出騎腳踏車，卻因失智症迷路，一路誤騎到屏東縣九如鄉。經過近24小時、橫跨20多公里的迷航，最終在里港警方熱心協助下平安返家。家屬又驚又喜，感謝警方即時伸援，讓驚魂記劃下圓滿句點。





里港警分局九如分駐所警員黃兆毅於昨（20）日上午約10時20分許接獲民眾報案，稱在高屏溪堤防疏浚道路發現一名疑似男子迷路。黃員趕抵現場後，見他神情疲憊、語焉不詳，立即先將其帶返所休息。

經黃員耐心詢問與查證身分，這才發現該名74歲鄒姓男子竟從高雄左營一路騎腳踏車至屏東九如。值班警員陳奕竹隨即聯繫家屬，家屬得知消息後又驚又喜，表示他自前一日上午外出後即失聯，應是住家附近因演唱會封路才會迷失方向，正準備報警，對警方熱心協助深表感謝。隨後警員何泓駒更主動陪同家屬返回現場尋回損壞之腳踏車，圓滿完成此次為民服務工作。

分局分局長邱逸樵呼籲，家中若有失智或年長家人，應隨時注意其動向，可配戴防走失手鍊或使用定位裝置，以利警方迅速協助尋回，避免危險發生。