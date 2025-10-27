　
社會 社會焦點 保障人權

免試拿遊艇船照爽10年！航港局技佐判9年　101名買家全現形

▲▼澳洲,遊艇,老翁（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲交通部航港局中部航務中心爆發的「營業用動力小船駕照買照」，82名買家獲緩起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

交通部航港局中部航務中心前宋姓技佐10多年前與仲介合作販售「免試買照」，價碼1萬至4萬5千元，民眾交資料與現金即可拿到營業或自用小船駕照。士林地檢署偵結，101名買照人，僅1人遭起訴、82人緩起訴、18人不起訴，另1人死亡；至於宋男於2021年因貪污、偽造文書等罪判刑9年2月確定。

這起橫跨全台的買照貪瀆案，發生於2011年至2015年間，宋姓技佐利用公務帳號登入「MTnet航港單一窗口服務平台」，在「駕照補換發」項目中登載不實發照日期、效期與駕照類別，再將資料套印在印有「交通部」紅色印文的空白紙本，貼上買家照片、蓋鋼印後完成偽造。仲介則負責收錢、收資料並將完成的偽照轉交買家，形成完整黑市供應鏈。

遭起訴的游姓男子坦承，他是在2011年透過朋友介紹，認識一名「林姓仲介」，對方聲稱「花2萬元，不用考試就能拿到船照」。游男交出身分證影本、照片與現金後，不久便拿到駕照。他辯稱：「我以為這是合法代辦，不知道是違法。」

但檢方認為，小船駕照屬國家核發證照，若未透過考試就能取得，已明顯違反常理，游男應能預見這是非法管道，仍選擇交錢買照，符合不確定故意，因此遭起訴。

調查指出，當年參與這起「免試買照」黑市操作的，不只有公務員宋姓技佐，也有多名民間仲介在幕後牽線。他們負責兜售買照、收取費用、蒐集買家身分資料與證件，並將資料轉交宋男製造偽照，形成一條完整的「收錢—造假—交照」黑市鏈。

這群仲介是整起案件的重要環節，但因案發時間已逾10年，多數人不是死亡、就是早已失聯，加上關鍵證據不足，檢方最終無法進一步追訴。

在這起「免試買照」案中，共清查出101名買照人，全案依涉案輕重與證據力採取分流處理。其中82人，檢察官考量買照行為發生於 2011年至2015年間，距今已逾10年，雖仍在追訴期內，但時效久遠、涉案金額多落在1萬至4萬5千元之間，情節屬輕微。

此外，多數買照人並非主動行賄，而是因透過仲介推銷、誤信合法代辦而購買，且大多無前科紀錄。基於上述情狀，檢方予以緩起訴1年，並命各人在處分確定後6個月內繳交新台幣7萬元給公庫。

至於18名被告獲不起訴處分，主因在於檢方認定罪證不足。這些案件多數缺乏明確金流紀錄與仲介身分資料，難以證明買照人與公務員之間存在犯意聯絡。再加上案發時間久遠，部分仲介已死亡或失聯，被告間的供述也缺乏足夠的一致性，無法與系統紀錄或物證互相印證。基於「罪證有疑，利於被告」原則，對這些人作成不起訴處分。

此外，另有一名買照人因已於2025年7月死亡，依法不起訴；唯一遭起訴的游姓買家，則因其供述內容、金流紀錄與系統登錄資料完全吻合，被認定涉案事證明確。

