國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

出國當心！全球航空公司「不滿意排名」出爐　美國航空名列第一

全球航空公司「乘客不滿意指數」排名出爐　美國航空名列第一

▲ 美國航空（American Airlines）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

年底出國注意了！1項全球研究揭示最讓乘客不滿意的航空公司。結果顯示，美國航空（American Airlines）以最低評價與最高事故率居冠，成為「最讓乘客痛苦的航空公司」；其次為「Frontier Airlines」與「聯合航空」（United Airlines）。

這份研究由英國數據分析機構「Click Intelligence」進行，研究團隊分析了來自全球84個國家的近20家主要航空公司，綜合乘客評價、國際航空評級機構「Skytrax」的分數、投訴數據與安全紀錄，計算出1項名為「乘客不滿意指數」（Dissatisfaction Index）的綜合評分。分數越高，代表乘客越不滿意、飛行體驗越糟。

結果揭曉，全世界載客量、客運總里程和機隊規模最大的航空公司「美國航空」在榜單中居首，成為「最讓乘客痛苦的航空公司」。緊隨其後的是美國廉航「Frontier Airlines」與大型航空公司「聯合航空」。

根據報告，美國航空的乘客滿意度僅得2.9分（滿分10分），整體不滿指數高達100分中的56分，並且記錄了11起重大安全或營運事故，是榜單上最多的航空公司。

「這些擁有最糟顧客滿意度的航空公司都有共同特徵，」Click Intelligence共同創辦人歐文（James Owen）指出：「他們總把服務問題當作單一事件，而忽略了這些反覆發生的失誤，如何在時間中不斷累積，加劇乘客的挫折感。」

以下是前10名「最讓人不滿」航空公司的具體排名與分析：

1.美國航空：不滿意指數56分，整體評價最低，發生11起重大事故。雖服務350個航點，但乘客滿意度極低。
2. Frontier Airlines：廉價航班也帶來廉價的快樂。不滿意指數55分、發生5起事故，每年約有3,300萬名不滿意的旅客。
3. 聯合航空：每年服務1.73億名乘客，仍無法贏得好感。不滿意指數54分，投訴名單極長。
4. 法國航空（Air France）：法國的國家航空公司，同樣記錄11起重大事故，不滿意指數53分。行李遺失率居高不下，飛往浪漫巴黎的旅程，似乎常在遺失行李的環節觸礁。
5. 瑞安航空（Ryanair）：歐洲知名的廉航巨頭，總部設在愛爾蘭，不滿意指數51分。票價雖便宜，但需要不少耐心。
6. 亞洲航空（AirAsia）：馬來西亞第2家國際航空公司，也是亞洲規模最大的廉價航空公司。每年運送3,400萬名乘客，不滿意指數卻達50分。
7. 墨西哥航空（Aeromexico）：發生6起重大事故，不滿意指數49分。
8. 北歐航空（Scandinavian Airlines）：斯堪地那維亞地區丹麥、挪威及瑞典三國的國家航空公司，由SAS集團持有。然而，北歐式效率不一定能轉化為乘客的滿意度，不滿意指數47分。
9. 維茲航空（Wizz Air）：匈牙利廉航，每年運送6,300萬名乘客，卻少有忠實粉絲。不滿意指數45分，被列為歐洲最惡名昭彰的航空公司之一。
10. 英國航空（British Airways）：英國的國家航空公司，曾是高端航空的象徵，如今卻以「行李遺失相關投訴最多」而聞名全球的企業之一，不滿意指數43分。

出國當心！全球航空公司「不滿意排名」出爐
出國當心！全球航空公司「不滿意排名」出爐　美國航空名列第一

周刊王

