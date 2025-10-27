　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

▲▼益節,高鈣強化機能飲,鈣質,液態,攜帶,保健。（圖／資料照）

▲補鈣也能這麼輕鬆！益節推出全新「高鈣強化機能飲」，喝出行動力新日常！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

很多人都知道「補鈣」對維持骨骼健康很重要，但你是否也遇過這樣的狀況：每天得吞好幾顆大顆鈣片，偏偏一忙就忘記吃，或是吃到一半就停了？其實，不少人補鈣半途而廢，就是因為要補足一日所需的鈣太麻煩。尤其對吞嚥不順的熟齡族群、孕媽咪或忙碌的上班族來說，要記得每天補、還要咬牙吞下難以下嚥的鈣片，反而變成壓力。

一開即飲、順口好吸收　你沒想過補鈣也能這麼簡單

這次，台灣No.1行動力品牌#益節首次推出全新「高鈣強化機能飲」，讓補鈣用喝的更簡單！

▲▼益節,高鈣強化機能飲,鈣質,液態,攜帶,保健。（圖／資料照）

你可能會問：「那這樣的液態劑型，鈣含量真的夠嗎？」答案是：夠，而且還很剛好。

益節高鈣強化機能飲建議每日2包，就能補足1000mg高鈣（包含檸檬酸鈣^與磷酸鈣），相當於吃了7片起司的鈣含量，更添加足量葉酸，達到保養加乘功效。這樣簡單且明確的成分設計，比起多種成分卻讓人看不懂的複雜配方保健品，更貼近「你需要什麼」這個核心問題。

簡單來說，就是為想存好骨本、維持行動力的你量身打造，無論你是想照顧長輩健康、準備孕期營養、還是想提前做好骨骼保養，它都能無痛融入你的日常。

專利液態劑型×隨行便利性　重新定義「補鈣方式」

益節高鈣強化機能飲，除了在配方上升級外，還特別採用「獨特液態劑型＋專利乳化技術」的雙重優勢。相較傳統鈣片，液態劑型能更好、更快速被人體吸收利用，給予身體足夠的鈣質補給。

此外，補鈣用喝的更輕鬆，不必再另外準備水、更解決了吞嚥錠劑帶來的壓力。條狀精華一開即飲，口感順滑不卡喉，小小一包，可以放入隨身包包或口袋，無論是在工作中、旅行途中，甚至是在早餐桌邊，都能隨時補足每日所需鈣質，讓每一次補鈣都是寵愛自己、照顧健康的時刻。適合需要長期維持骨骼健康的人群，特別是35歲以上女性、孕媽咪*，與45歲以上消費者。

▲▼益節,高鈣強化機能飲,鈣質,液態,攜帶,保健。（圖／資料照）

從「吃保健品」變成「享受生活的一部分」

比起成分堆疊與複雜數據，現代人更重視的是「產品能不能改善我的生活？」益節高鈣強化機能飲不只靠成分說服你，而是讓你感受「保養就該那麼順手、不費力」。

當你不再需要提醒自己「今天還沒補鈣」、不再因為吞不下而抗拒、也不需要查功課去比較品牌成分，這就是保養的理想狀態：簡單、有感、剛剛好。如果你曾經補鈣補到心累、或正準備開始養成保養習慣，不妨試試這款為現代人設計的「高端鈣飲」，讓補鈣這件事變得自然又值得期待。

Momo官方直營：https://momo.dm/NyrQRU
益節官網：https://www.schiff-store.com.tw/v2/official/SalePageCategory/570903?sortMode=Curator

*如同攝取其他保健食品，孕婦、特殊體質、即將接受重大手術、孩童，使用產品前請先諮詢專業醫生。
#依據尼爾森愛科調查資料，益節在2024年5月回推12個月期間，為尼爾森愛科零售資訊服務系統涵蓋的實體通路中，行動力保健食品市佔率(銷售金額佔比)第一名
^本產品添加檸檬酸鈣與磷酸鈣，其中檸檬酸鈣的添加量佔檸檬酸鈣與磷酸鈣總量89%

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天
台南40多歲男頭部中彈！　倒路旁死亡
快訊／爆12萬量漲近9%居成交王！　記憶體股回神亮燈
高中生被濺一身濕怒發10篇文　古文罵到英文詩！真的釣出車主
快訊／涉貪首傳喚　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商「周一限定」咖啡優惠　全家10元多1杯、7-11寄杯省上百

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

年度超殺行動保健優惠回來了！折扣太甜！內行人手刀衝賣場囤貨

漢堡王「華堡雙人餐69折」只有3天　德克士17品項+10元多1件

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

超商「周一限定」咖啡優惠　全家10元多1杯、7-11寄杯省上百

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

年度超殺行動保健優惠回來了！折扣太甜！內行人手刀衝賣場囤貨

漢堡王「華堡雙人餐69折」只有3天　德克士17品項+10元多1件

路雲今天正式入伍！　曬平頭照：很清爽！我去去就回

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

御私藏開賣「萬聖節限定飲品」　限時2天買1送1

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

ChatGPT、Gemini、Copilot通通中招　研究：AI新聞錯誤率高達45%

大谷翔平143公尺「場外砲」留名歷史　道奇體育場設第8枚紀念銘牌

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

美中貿易戰降溫！美不課中國100%關稅　北京延後管制稀土、買黃豆

台南中年男頭部中彈　倒臥產業道路旁水溝送醫不治！

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

消費熱門新聞

漢堡王華堡雙人餐69折只有3天

超商「周一限定」咖啡買1送1、買2送2優惠

10大速食店連假優惠懶人包

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

7-11系統大當機「只能付現」　業者祭「咖啡半價」補償

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠

年度超殺行動保健優惠回來了！

超商連假「買2送2、買1送1」懶人包

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

7-11寄杯咖啡省370！義大利麵兩件更省

超商聯名美祿「巧克力歐蕾」買1送1

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

超商「周一咖啡優惠」10元多1杯

更多熱門

相關新聞

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

真的吐血！一名台人怒曝，他在沖繩機場吸菸室內見到桌上兩包垃圾，竟是旅客偷帶檳榔，讓他氣得直呼「台灣人吃檳榔不要丟臉丟到國外！」文章曝光後，底下網友痛批，「丟臉丟到國外真無言」；更有人爆料，去日本旅遊時，見台人把檳榔汁吐進空氣濾清機，甚至還把檳榔渣丟進河裡。

寒露到！中醫：腳不露＋保健4招

寒露到！中醫：腳不露＋保健4招

No.1品牌益節全新升級版「複能3效配方」*讓你真的舒適有感

No.1品牌益節全新升級版「複能3效配方」*讓你真的舒適有感

益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

出國行李怎麼省空間？　內衣褲打包公式「天數+3」超實用

出國行李怎麼省空間？　內衣褲打包公式「天數+3」超實用

關鍵字：

益節高鈣強化機能飲鈣質液態攜帶保健

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

名模林又立爆未婚懷孕！

「天生少根筋星座Top 3」公開！

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面