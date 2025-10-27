補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

▲補鈣也能這麼輕鬆！益節推出全新「高鈣強化機能飲」，喝出行動力新日常！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

很多人都知道「補鈣」對維持骨骼健康很重要，但你是否也遇過這樣的狀況：每天得吞好幾顆大顆鈣片，偏偏一忙就忘記吃，或是吃到一半就停了？其實，不少人補鈣半途而廢，就是因為要補足一日所需的鈣太麻煩。尤其對吞嚥不順的熟齡族群、孕媽咪或忙碌的上班族來說，要記得每天補、還要咬牙吞下難以下嚥的鈣片，反而變成壓力。

一開即飲、順口好吸收 你沒想過補鈣也能這麼簡單

這次，台灣No.1行動力品牌#益節首次推出全新「高鈣強化機能飲」，讓補鈣用喝的更簡單！

你可能會問：「那這樣的液態劑型，鈣含量真的夠嗎？」答案是：夠，而且還很剛好。

益節高鈣強化機能飲建議每日2包，就能補足1000mg高鈣（包含檸檬酸鈣^與磷酸鈣），相當於吃了7片起司的鈣含量，更添加足量葉酸，達到保養加乘功效。這樣簡單且明確的成分設計，比起多種成分卻讓人看不懂的複雜配方保健品，更貼近「你需要什麼」這個核心問題。

簡單來說，就是為想存好骨本、維持行動力的你量身打造，無論你是想照顧長輩健康、準備孕期營養、還是想提前做好骨骼保養，它都能無痛融入你的日常。

專利液態劑型×隨行便利性 重新定義「補鈣方式」

益節高鈣強化機能飲，除了在配方上升級外，還特別採用「獨特液態劑型＋專利乳化技術」的雙重優勢。相較傳統鈣片，液態劑型能更好、更快速被人體吸收利用，給予身體足夠的鈣質補給。

此外，補鈣用喝的更輕鬆，不必再另外準備水、更解決了吞嚥錠劑帶來的壓力。條狀精華一開即飲，口感順滑不卡喉，小小一包，可以放入隨身包包或口袋，無論是在工作中、旅行途中，甚至是在早餐桌邊，都能隨時補足每日所需鈣質，讓每一次補鈣都是寵愛自己、照顧健康的時刻。適合需要長期維持骨骼健康的人群，特別是35歲以上女性、孕媽咪*，與45歲以上消費者。

從「吃保健品」變成「享受生活的一部分」

比起成分堆疊與複雜數據，現代人更重視的是「產品能不能改善我的生活？」益節高鈣強化機能飲不只靠成分說服你，而是讓你感受「保養就該那麼順手、不費力」。

當你不再需要提醒自己「今天還沒補鈣」、不再因為吞不下而抗拒、也不需要查功課去比較品牌成分，這就是保養的理想狀態：簡單、有感、剛剛好。如果你曾經補鈣補到心累、或正準備開始養成保養習慣，不妨試試這款為現代人設計的「高端鈣飲」，讓補鈣這件事變得自然又值得期待。

Momo官方直營：https://momo.dm/NyrQRU

益節官網：https://www.schiff-store.com.tw/v2/official/SalePageCategory/570903?sortMode=Curator

*如同攝取其他保健食品，孕婦、特殊體質、即將接受重大手術、孩童，使用產品前請先諮詢專業醫生。

#依據尼爾森愛科調查資料，益節在2024年5月回推12個月期間，為尼爾森愛科零售資訊服務系統涵蓋的實體通路中，行動力保健食品市佔率(銷售金額佔比)第一名

^本產品添加檸檬酸鈣與磷酸鈣，其中檸檬酸鈣的添加量佔檸檬酸鈣與磷酸鈣總量89%