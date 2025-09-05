行動保養不再白花錢！No.1品牌益節全新升級版「複能3效配方」*讓你真的舒適有感

▲No.1行動力品牌+益節推出的全新升級*「葡萄糖胺複能3合1加強錠」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

「以前爬山健步如飛，現在爬兩層樓就痠」、「走一趟菜市場，就好辛苦」、「保健品吃了半年，怎麼還是無感？」這些都是許多45歲以上族群常有的心聲。隨著年齡增長，行動力的變化往往從生活中最不起眼的小事悄悄發生，像是原本習以為常的各種行動需求，竟然都開始感覺吃力、有負擔。這時許多人選擇補充葡萄糖胺等保健品，但最怕的就是「吃了沒感覺」、「好像在燒錢」。

有在保養行動力的人都知道，選對產品比什麼都重要！有些人吃了好幾個月還是覺得無感，甚至開始懷疑「葡萄糖胺真的有用嗎？」但你知道嗎？很多時候問題不是成分不對，而是「配方不夠完整」。No.1行動力品牌+益節推出的全新升級*「葡萄糖胺複能3合1加強錠」，就是為了解決「有吃卻沒感覺」的使用瓶頸，特別針對45歲以上、需要照顧關鍵行動力族群設計，擁有科研複能加強配方，讓你吃了真的舒適有感、自信穩健大步走！

▲No.1行動力品牌+益節全新商品複能3合1葡萄糖胺已於各大通路上市。

配方一次補進三大行動力關鍵成分，包含科學劑量1500mg**葡萄糖胺穩健打底，幫助你面對日常生活中的各種行動需求，搭配市面上討論度高的珍貴行動力成分「玻尿酸鈉*」，以及高人氣配方MSM有助維持行動舒適，形成所謂的「複能金三角支援」，讓保養更全面、更到位。

全新Move Free益節「複能3效葡萄糖胺加強錠」有哪些特色？一次看懂補對補足的秘密！

1、科學劑量葡萄糖胺：穩固關鍵基礎

每3錠含有1500mg葡萄糖胺鹽酸鹽，為國際廣泛應用的科學建議劑量，有助維持健康行動力。許多使用葡萄糖胺的民眾，最在意的就是「吃夠了嗎？」益節此款足量配方設計就是為了解決這樣的疑慮。

2、加入玻尿酸鈉*：滋養關鍵

市面上討論度高的玻尿酸鈉*，有助調整體制滋補强身，就像「潤滑油」角色，幫助你面對日常生活中的各種行動需求。

3、MSM（甲基磺酰甲烷）：舒適行動小幫手

在美國享有高人氣成分MSM，有助於行動舒適。配合葡萄糖胺與玻尿酸鈉*使用，形成行動力養護金三角，3效複能配方保養更升級。

No.1行動力品牌+益節的底氣來自高優質成分以及科研配方設計

Move Free益節複能3效葡萄糖胺錠強調「簡單攝取、高效補足」，不只是功能成分疊加，而是透過協同作用的科研複能配方設計，讓消費者補得準、補得剛剛好。並嚴選高優質成分並堅持美國品質標準生產。想要真的有感，不單只是吃心安，建議一定要試試！

益節官網、momo、寶雅、康是美、屈臣氏等各大通路皆有販售，還可享有限時嘗鮮價折 $300優惠***！

Momo官方直營：https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=14308002&str_category_code=1203200020&sourcePageType=4

益節官網：https://www.schiff-store.com.tw/v2/official/SalePageCategory/566131?sortMode=Curator

*與Move Free葡萄糖胺錠(食品)相比，本產品添加MSM及流行鏈球菌發酵物，玻尿酸鈉(透明質酸鈉)來自於流行鏈球菌發酵物，為複能加強型產品。 **每份3錠含1500mg葡萄糖胺。建議搭配每日補充與規律生活作息共同進行。 實際效果依個人體質與使用情況有所不同。建議持續補充4–6週以評估感受。

+依據尼爾森愛科調查資料，益節在2024年5月回推12個月期間，為尼爾森愛科零售資訊服務系統涵蓋的實體通路中，行動力保健食品市佔率(銷售金額佔比)第一名

***產品價格依各通路實際優惠檔期而定