新竹香山區幼兒園爆虐童！孩子回家多處瘀青傷痕　2教保人員停職

▲幼兒園孩子回家遍體鱗傷，2教保人員遭停職調查。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）



記者董美琪／綜合報導

新竹市香山區一所幼兒園爆出疑似虐童爭議。教育處今（26）日表示，案件已正式進入調查階段，涉事的兩名教保人員已被勒令停職，後續若確認違法，最高可開罰新台幣60萬元，並可能被永久禁止在教保機構任職。

日前有家長在臉書社團「新竹大小事」發文，指出孩子從該幼兒園回家後身上出現多處瘀青與傷痕，甚至聽聞園內有教保人員搧小孩巴掌，引發家長群體憤怒。不過園方僅提供公共區域監視畫面，未能釋疑。

教育處表示，接獲投訴後立即派員到園內查訪，並調閱監視器影像及相關資料。23日召開審查會後決議受理調查，並自教育部專家庫遴聘3位委員（含性平委員）成立調查小組。24日經認定會議線上討論，決議涉案2名教保人員停職接受調查。

市府強調，若調查確認有不當或違法對待幼兒的行為，將依《幼兒教育及照顧法》或《教保服務人員條例》開罰6,000元至60萬元，並公布當事人姓名及園所名稱；依情節輕重，最重可列入黑名單終身不得任職。

