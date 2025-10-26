撿獲大陸霹靂-15飛彈　印度正尋求仿製：是一款好武器

▲霹靂-15E（PL-15E）空對空飛彈。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

據美國《國家利益》雜誌（The National Interest）網站和印度防務新聞網25日報導，印度方面正在尋求複製大陸製造的霹靂-15E（PL-15E）空對空飛彈。

報導指出，在今年5月為期四天的印巴衝突中，印度獲得一枚巴基斯坦空軍發射但未起爆的霹靂-15E。幾個月來，印度的主要軍事科學機構「國防研究與發展組織」一直在研究這枚飛彈。

印度防務新聞網稱，霹靂-15E以其雙脈衝固體火箭發動機、主動雷達導引頭和先進的數據鏈而聞名，這些功能使其在遠程空中交戰中佔據明顯優勢。通過仔細研究這些系統，印度科學家能夠更好地理解其技術路徑。

印度國防研究與發展組織承認，霹靂-15E是一款好武器。不過，印度方面並非簡單地複製霹靂-15E。《國家利益》網站稱，鑑於這款武器性能出色，印度現在正在將其獨特的設計和構造融入到他們自主生產的「阿斯特拉」系列飛彈中，提高其射程、機動性和抗干擾能力。

報導指出，通過增強「阿斯特拉」飛彈的性能，印度力爭成為地區供應商，同時減少其對高端空對空飛彈進口的依賴。

據公開資訊，霹靂-15E是大陸研製的第四代中遠程空對空飛彈出口型號，可搭載於殲-10C（猛龍）、JF-17（梟龍）等戰鬥機，採用捷聯慣導和衛星制導組合、雙向數據鏈修正及末端雷達制導的複合制導方式，最大攻擊距離超過145公里。

據指出，霹靂-15E飛彈具備全天候使用、超視距發射、多目標打擊及發射後不理能力，可對有人機、無人機和巡航飛彈實施精確打擊。