附冷氣！闖ATM空間「打地舖睡覺」還將自動門反鎖　路人看傻

記者施怡妏／綜合報導

台北市大安區信義路昨（25）日晚間出現一幕讓人傻眼的奇景，一名男子竟然把銀行ATM空間當成私人旅館，不僅帶棉被鋪地而眠，用白色棉被將臉跟身體全部蓋住，還自行將門反鎖，獨自享受冷氣，引發路人圍觀與拍照。事後有兩名員警到場勸離，但男子完全沒有反應，繼續蓋著棉被熟睡。

▲路人全看傻。（圖／網友@jason850509授權引用）



[廣告]請繼續往下閱讀...

「網友＠jason850509」在Threads發文，事件發生於信義路四段的上海商業儲蓄銀行松南分行，男子用棉被將自己包裹，直接躺在地上睡覺，彷彿將ATM空間變成小型房間，甚至還將門反鎖，不讓任何人進入。門外聚集許多圍觀群眾，兩名警員到場後試圖叫醒他，男子全程毫無反應。

由於該銀行ATM區域24小時開放，設有冷氣與照明，環境乾淨舒適，不少網友笑喊「城市五星級旅館」、「城市商旅ATM分館」、「我早就懷疑這地方會被拿來睡覺，果然有人實現夢想了」。其他網友表示，「白布蓋成那樣，我以為出事了」、「這樣銀行該不會要收住宿稅吧」、「這是萬聖節cosplay吧」。

有網友好奇，男子如何將ATM門反鎖？對此，有內行網友解釋，「我以前工作的店。電動門有一個開關是可以調成手動的，然後門底下有個鎖頭。可以從裡面轉。外面要用鑰匙，他可能是先調手動。這樣門就不會自動開，再把底下的鎖鎖起來」、「基本上是不會在下面裝鎖頭，但只是在電動門上方軌道尾端有開關，關掉就不會作動，但是基本手動還是推得動」。

．本文經「網友＠jason850509」授權轉載。

