地方 地方焦點

小鐵人回來了！台南市長盃三鐵賽重啟　孩子勇闖游泳、單車、跑步耐力挑戰

記者林東良／台南報導

睽違多年，台南市市長盃小鐵人三項錦標賽將於26日上午8時在台南海事學校及周邊道路重新舉辦，為台南鐵人三項發展再度點燃火苗，吸引400多人報名參與。

此次賽事由台南市體育總會與鐵人三項委員會副主委黃照元積極籌辦，正式宣告小鐵人訓練體系重啟，期盼翻轉本市三鐵選手因場域與訓練不足造成的年齡斷層問題。

黃照元指出，鐵人三項精神在於獨立、自律與堅持，而培養下一代「小鐵人」正是推動運動永續的關鍵。他提到，台南女子代表隊於全運會奪下全國銀牌，正是帶動三鐵再起的最佳時機，希望孩子透過游泳、自行車、跑步三項連續挑戰，不依賴他人、勇於完成目標，並從中體會運動家精神。

體育總會理事長吳志祥表示，無論是短距離的小鐵人或全程賽事，三鐵追求的都是毅力、紀律與不放棄的信念。三鐵主委進一步說明，選手必須在無休息情況下連續完成三項賽事，歷時約40分鐘，成績以全程與轉換區時間計算，過程不僅是體能挑戰，更是意志力的鍛鍊。

黃照元強調，「三鐵不是天生勇者的專利，而是一場屬於每個人的耐力旅程」，參賽者無需昂貴裝備，只要願意踏出第一步即可。他同時呼籲市府與體育局未來能編列更多經費，強化選手培訓與訓練場域，避免優秀人才外流。

本賽事感謝余柷青議員、南區與安平區各議員及亞瑞仕國際、樂獅英文、川代企業、聖為企業、比菲多等企業支持，並獲星裕國際、ISPO+伊仕柏、UA台灣與Speedo等品牌贊助，共同推動優質賽事並落實ESG精神。

全運會獨拿10金　女泳將韓安齊平紀錄

巴黎奧運中華隊混血女泳將韓安齊，在114年全國運動會游泳項目大放異彩，22日的最後一天賽程，韓安齊又再度拿下女子200公尺仰式、男女混合4X100公尺混合式接力金牌，累積單屆勇奪「10面金牌」，追平賽史最佳紀錄。另外，高人氣的「台灣蝶王」王冠閎，在本屆也勇奪8金作收。

6國中生自行車出遊　139縣道摔車濺血

王冠閎亞錦賽囊括雙金　台灣第一人

墾丁梅花鹿游泳　險被巨浪滅頂

單車達人被撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

