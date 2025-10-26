她孤獨死1年無人知　手機僅留「與ChatGPT對話」：救救我

▲夏洛特一生大部分時間都在跟飲食失調對抗。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

英國博爾頓（Bolton）發生悲劇案件，一名23歲獨居女子被發現陳屍公寓床上，初步研判死亡已長達1年。警方檢查死者手機發現，她生前唯一的聊天對象竟是ChatGPT，最後幾則訊息甚至在向AI求助。

由於相關單位無法進入公寓，實施例行性的公共設施檢查，因此報案請求對住戶執行福利檢查。警方發現夏洛特（Charlotte Leader）居住的公寓門口堆積大量信件，破門而入才發現其遺體「如同沉睡一般」蓋著被子、躺在床上。

鄰居表示從未見過夏洛特離開住所，病理學家安德魯醫師（Dr Andrew Coates）則指出，由於遺體已經「木乃伊化」，檢驗工作變得非常困難，推測死亡時間大約1年。

Charlotte Leader, 23, was found dead in her flat during a police welfare check on August 6https://t.co/uzpEIkfWyV — The Daily Record (@Daily_Record) October 25, 2025

驗屍官史蒂芬（Stephen Teasdale）出庭時透露，夏洛特的公寓「一塵不染」，現場未發現毒品或任何自殺跡象，但她生前患有精神健康問題，「隨著時間推移，她變成家裡的陌生人，把別人推開，也不再接受心理健康服務。」

警官保羅（Paul Quinn）指出，死者公寓冰箱內的食物保鮮期大多落在2024年7月，與ChatGPT的對話都圍繞著飲食問題，最後幾則訊息則發生在去年7月30日，「沒有跟任何人交談，唯一的接觸對象是ChatGPT。」

《太陽報》報導，夏洛特當時向AI求助，「救救我，我又去找吃的了」，看見AI回覆「妳聽起來對於吃東西感覺很矛盾」，她接著表示，「這是我不想要的食物，很令人沮喪。」

家屬透露，夏洛特2021年9月開始失聯，儘管他們四處尋人卻始終找不到。姊姊卡洛琳（Caroline Calow）則證實妹妹患有飲食失調症，一生中大部分時間都在與暴食症對抗。