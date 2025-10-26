中國裝甲部隊跨入超視距時代　軍媒暗示100式坦克已列裝

▲新型100式主戰坦克亮相九三閱兵式，強調高度信息化、智能化功能，同時作戰人員配戴VR眼鏡可做到360度掌握戰場情勢。（圖／翻攝自央視，下同。）

才在今年9月大陸閱兵式上首度亮相的100式坦克透過軍媒暗示已正式列裝。這款新式坦克並未沿襲傳統坦克追求主炮口徑或裝甲厚度的設計理念，而是透過信息化、智能化技術的全面融合，讓中國的裝甲作戰從近距離交戰轉型為超視距作戰。

《解放軍報》近日在一篇「陸軍快速推進戰場轉型，用科技重塑作戰維度」的文章中提及，陸軍某旅坦克指揮官孫永明指出，「現在咱們新的一代主戰坦克都裝備上啦，這裝甲部隊打仗的方法也跟著變了。以前那是得靠近了跟敵人硬碰硬，現在可不一樣了，隔著老遠老遠就能開火打起來。」這一段談話被外界視為證實100式坦克已正式列裝，並能隨時上戰場。

100式坦克是全球首款且唯一使用混合動力的現役裝甲車輛，採取高度信息化和集成化的設計，其搭載新一代數據鏈技術，使坦克能夠實時獲取數十公里外的目標信息，顛覆傳統坦克依賴車長周視鏡搜索目標的模式。值得注意的是，100式支援戰車攜帶的多旋翼無人機能夠穿透敵方防空體系，實時回傳高清紅外影像與目標坐標，與坦克和其他無人系統形成一個高效協同的作戰體系。

大陸知名軍事自媒體「矚望雲霄」指出，過去坦克打仗的時候，2000米這個距離特別關鍵，坦克的火力強度、防護優劣以及火控系統反應速度，在這個距離上就能見分曉，可以說是決定坦克生死的界限。但明顯在烏克蘭戰場上，這樣的場面幾乎沒有發生，「而100式體系的列裝，將這條生死線遠遠推至幾公里甚至十幾公里之外。」

文章表示，這一革命性跨越源於「巡飛彈+炮射導彈」構成的層次化超視距火力網。由100式支援戰車攜帶巡飛彈，打擊半徑超過10公里，留空時間長達30至40分鐘，採用「人在回路」控制，能夠對敵方坦克最脆弱的頂部裝甲實施從天而降的精確打擊，命中率極高。接著由100式坦克直接發射炮射導彈，射程約5公里，同樣採用掠飛攻頂模式，在更近的距離上進行精準點殺。

分析表示，這意味著敵方的傳統主戰坦克在衝鋒過程中，尚無法看到100式坦克的身影，便已遭到層層剝離和毀滅性打擊。而對於極少數可能突破遠程火力網的敵方單位，100式體系還配備了無人戰車作為最後一道智能防線，可前出至坦克集群前方1至2公里處，使用配備能穿透1100毫米厚的均質鋼裝甲的紅箭-12反坦克導彈，有效將敵軍擊毀。

▼紅箭-12反坦克飛彈。（圖／百度百科）