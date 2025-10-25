誠品創辦人吳清友紀念展開幕　吳旻潔解鎖父手機見備忘錄「淚崩」

▲台東池上穀倉藝術館舉辦《吳清友紀念展》，重現經典的「誠品書店閱讀角落」。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台東報導

誠品書店創辦人吳清友逝世8周年，台東池上穀倉藝術館舉辦紀念展，呈現他生前除了開書店之外，對「台灣藝術史」也有重要貢獻。誠品董事長吳旻潔首度透露，她原先很抗拒辦這個展，還分享解鎖父親手機看見一則備忘錄後「淚崩」。和碩科技董事長童子賢也說，台灣不能只有半導體出走，也要有自己的人文。

▲吳清友逝世8周年後，首度以完整策展形式，回顧他對台灣文化、藝術、土地的情懷和貢獻。

吳清友創立「誠品書店」對台灣文化的付出功不可沒，尤其台北的「敦南誠品」曾是許多愛書人深夜的重要據點。台灣好基金會主辦《相遇、相知、相疼惜──吳清友先生紀念展》，是吳清友逝世8周年後，首度以完整策展形式，回顧他對台灣文化、藝術、土地的情懷和貢獻，也讓外界重新看見這位「不只開書店」的行動家。

▲和碩聯合科技董事長童子賢提到，台灣不能只有半導體，誠品讓台灣也有了人文。

和碩聯合科技董事長童子賢也出席開幕，他與吳清友淵源深厚，曾經跟幾個學工程、電子、電機的朋友湊在一起感慨說，台灣不能只有半導體和電子業出口，也應該擁有自己的人文、自己的書店、自己的出版、自己的寫作，而吳清友的誠品書店幫大家實現了這個夢想。

童子賢也說，即使誠品現在也走出台灣，在日本、香港等地都有書店，但他認為「台灣不能沒有誠品」，雖然也有書店結束蓋起大樓，無論如何，點一盞燈，燈下有人看書，這樣子的影像會永遠留在曾經一起享受過誠品書店的所有讀者心中。

▲誠品董事長吳旻潔透露，一度很猶豫辦這個展覽，深怕掉入回憶漩渦。

誠品董事長吳旻潔也首度吐露這8年來的心情，她回憶在2022年接到「台灣好基金會」邀請辦展時，其實猶豫很久，心裡一度很抗拒，原因是擔心「沒把誠品做好，會丟老闆的臉」，加上她一直很恐懼「陷入回憶的漩渦」，因此當時一口氣推託到2025年。

後來她又得知，這個展覽也受到童子賢的支持，還有陳貺怡的幫忙，感到不好意思又感謝。展名的《相遇、相知、相疼惜》取自父親生前筆記，他常說人的一生會相遇很多人，但能相知，還能相疼惜的緣分更難得。

吳旻潔也透露，在父親離開後，她瞞著母親和其他人，默默安靜地解開了父親的手機。翻閱父親的手機備忘錄發現，有一則是她的照片，下方文字寫著，「我寧願女兒不是誠品的CEO，會活得更暢然自在。」當她看到這則訊息時，直接淚崩。

▲▼吳清友生前開設畫廊，收藏許多重要作品，對推展台灣藝術有重要貢獻。

吳清友還曾對一位朋友透露，他跟「屬馬的人」特別合得來，訊息中說「我這輩子最好的朋友，應該是我女兒」。這份親情的溫度，也延伸到展覽空間中，她原本曾考慮還原吳清友的辦公室，但最終還是決定在展場打造誠品經典的「閱讀角落」，擺上吳清友生前愛坐的那張椅子。

▲展場呈現誠品經典的「閱讀角落」，擺上吳清友生前愛坐的椅子。

吳旻潔說，這次展覽也讓她獲得靈感思考誠品的未來，經過8年，也就是該如何把誠品從相遇、相知，走到「相疼惜」，尤其吳清友生前最在意每個到書店的人都要「得到款待」，如今AI的時代，如何讓讀者走進來也能感到「被疼惜」，創造跟讀者之間的親密關係，是她對誠品的期許。

▲吳清友收藏洪瑞麟描繪的礦工群像，曾掛在辦公室中，如今也在展場展示。



國立台灣美術館館長陳貺怡此次協助策展，她表示，很多人知道吳清友開了誠品書店，但比較少人提到他在「台灣藝術史」的貢獻。其實吳清友在1989年創立誠品書店的同時，也成立了「誠品畫廊」，是台灣最早成立的專業畫廊之一，不僅開啟國際級藝廊經營視野，更在2009年成為首間打入 Art Basel 的台灣畫廊，是非常具有歷史意義的事。

陳貺怡說，吳清友是在1988年到倫敦參觀亨利・摩爾（Henry Moore）美術館後，受到啟發，而決定為台灣藝術家打造平台。他珍藏洪瑞麟描繪礦工群像的畫作、江賢二的〈保安宮〉等作品，顯示他關注勞動者與土地的生命力，也藉藝術傳達對台灣的疼惜。她還鼓勵吳旻潔「勇敢去面對回憶，才不會繼續掉進漩渦」。

▲▼吳清友收藏多幅台灣藝術家作品。

《相遇‧相知‧相疼惜─吳清友先生紀念展》分為5個單元，分別為「愛與仁慈」、「生命的哲思」、「與藝術家為友」、「風景鄉情」，展場也有一間「誠品閱讀角落」在池上重現，書櫃所陳列的書籍皆為吳清友先生生前所珍愛與推薦。

展覽精選49件吳清友喜歡的作品，以他生命中重要的情感經緯為軸，構成如同自傳般的視覺敘述，每件作品也都有他與藝術家的故事、愛台灣的情感。

▲▼吳清友收藏多件台灣藝術家作品，對藝術發展有重要貢獻。





《相遇‧相知‧相疼惜——吳清友先生紀念展》

日期：2025年10月24日～2026年4月5日

時間：周三～周日 10：30-17：30

主辦：台灣好基金會，協辦：誠品畫廊

地點：池上穀倉藝術館

地址：台東縣池上鄉中西三路6號

電話：089-862-089

門票：全票 50 元 / 優惠票 20 元 /池上在地鄉親出示證件免費