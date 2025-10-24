遭質疑PO文破萬讚獲中共支持　王婉諭：今年最奇葩的陰謀論

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

時代力量黨主席王婉諭昨（23日）透露，有網友質疑她近來批判鄭麗文的貼文破萬讚，背後是中共在多邊押寶，一邊捧鄭麗文、一邊讓王婉諭打鄭麗文，想讓台灣內部激化的結果，面對這樣的質疑，王婉諭無奈開酸，真的是今年看到最奇葩的陰謀論。

王婉諭表示，辦公室同仁傳了一篇社群貼文，內容是網友A質疑她，最近批判鄭麗文、傅崐萁的貼文，有幾萬個讚，「快跟國民黨政治明星的讚數差不多了」，時力的支持者有這麼多嗎？

王婉諭進一步說明，下面還有很多精彩的討論，包括「中共多邊押寶？」、「原來被選定的那個看起來快要沒有用了」、「不要忘記當初找她加入時力的，就是黃國昌」、「看來是準備要捧時力？明年要選舉」。

此外，王婉諭指出，針對這些留言，發文的網友A還做了一個完整結論，「這是中共的手法：一邊捧鄭麗文，一邊讓王婉諭用力打鄭麗文，讓台灣內部對立激化。但無論是親共或反共的輿論風向，都在他們的掌握之中」。

王婉諭坦言，自己看完這篇貼文以及底下的留言，真的是大大的一個「蛤？」，讓她不禁開酸，原來批評國民黨、戳破中共的計劃，也是中共認知作戰的一環，中共不只捧了鄭麗文，還捧了自己……，真的是今年看到最奇葩的陰謀論。

王婉諭強調，時代力量沒有補助款，更不可能收中共的任何一毛錢，支持時力走下去的，就是大家的小額捐款、定期定額，且邀請她入黨的，不是黃國昌，而是她當初的義務律師朋友們，才讓她一直堅持到今天。

王婉諭說，自己捍衛主權、追求民主、台灣國家正常化的立場不曾改變，也不可能會改變，她認為，中共這樣的政權，應該從世界徹底消失，自己不但沒有錢買網軍，最近也沒有投放廣告。

至於為什麼貼文受到大家的歡迎？王婉諭表示，她只是單純把自己的想法寫出來、講出來，希望可以讓更多人知道，台灣正在面對什麼挑戰、有什麼更好的解方，有時候寫得太長，還擔心大家看不下去。

最後，王婉諭表示，她相信這些網友也不是網軍，只是很熱愛台灣的朋友，在演算法加強的迴聲效應之下，就會出現這種「匪夷所思」的奇想，政治有時讓人瘋狂，甚至腦洞大開的編出一套陰謀論，但這麼荒謬的政治，有時又會讓你感動的一把鼻涕一把眼淚。