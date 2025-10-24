詭異女停車場「偷在車底塞錢」　被車主抓包竟扯：主管要來拿

▲他停車場驚見詭異女朝他的車底塞錢，眼見被抓包竟辯「主管等等要來拿錢」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友23日在新北市板橋區一間停車場停車後，發現有一名女子在他車旁徘徊，他刻意走遠觀察，結果發現對方突然蹲在他的車旁，將一包牛皮紙袋塞進車底，被抓包後聲稱「主管等等要來拿錢」，讓他感到十分可疑並連忙追問，但女子始終不願正面回答，最後更直接調頭離開。

網友在Threads表示，事件發生在23日下午2時許，他在新北市板橋重慶路上一間停車場停好車子後，準備離開時卻發現有一名女子在停車場內四處閒晃，形跡可疑，他故意偷偷走遠觀察，就看見女子走到他的車旁鬼鬼祟祟，於是他趕緊走回車子，並拿出手機錄影。

原PO走上前後，女子就一邊碎唸一邊蹲下來，將剛剛塞入車底的一個黃色包裹取出，他趕緊問對方「妳在拿什麼？塞了什麼東西」，女子則回答，「我塞我的錢啊，因為等等我主管要過來拿」。

原PO繼續追問「你的錢放在我車子下面幹嘛」，但女子始終不願正面回答，最後乾脆直接轉身離開，接著不論他怎麼追問，女子都自顧自走路離開，拒絕交談。他最後提醒，「各位住在周圍的板橋人，開車前多注意車子周圍」。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「贓款吧，誰家這樣交錢的」、「會把錢塞在別人車下？有鬼」、「好可怕，以後開車不僅要看外觀，還要看車底下」、「感覺是車手」、「應該是詐騙車手拿錢前後交接給詐團接頭，應該馬上報警」、「塞在別人的車子底下，真的太扯了，一定有鬼」。