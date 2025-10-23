末日預告？菲律賓海岸出現「3.5m龍宮使者」　連2個月強震引聯想

圖文／鏡週刊

菲律賓羅克塞斯市（Barangay Dalahican, San Jose, Roxas）的漁民，16日在海岸邊發現1條長達約3.5公尺的巨型皇帶魚（俗稱地震魚或龍宮使者）被沖上岸邊，已無生命跡象。

根據《Brigada News》報導，目擊者表示，這條罕見的深海魚最初被看到在近岸掙扎，隨後便停止活動死亡。消息迅速在社群媒體上流傳，不少人前往圍觀拍照。只是皇帶魚引發當地居民好奇與不安，因為菲律賓連2個月出現強震。

羅克塞斯市農業局接獲通報後立即派員前往現場檢查，確認這條魚確為深海皇帶魚，並進行紀錄與採樣，以釐清其死亡原因。

海洋專家指出，皇帶魚通常棲息於海洋深處，只有在生病、受傷或受到強烈海底活動干擾時，才可能浮上海面。由於其出現常被視為地震前兆，民間又稱其為「末日魚」。

然而，專家強調，目前並無科學證據證明皇帶魚現身與地震有關，牠們更可能因海水溫度、壓力或環境變化而誤入淺海。當局提醒民眾，若發現不尋常的海洋生物，應避免觸碰並立即通報政府單位，以利進一步研究與維護公共安全。

更多鏡週刊報導

太扯！名嘴爆台中市政府「超商宅配」病豬檢體 網嚇壞：生化武器用快遞？

中國「十五五規畫」恐納金門 路透：台灣官員憂成為下個克里米亞

有5人中鏢！北市牛喜壽喜燒爆疑食物中毒 衛生局令限期改善