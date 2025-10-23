川普14歲孫女親筆信慰問獲釋人質！　「孫女外交」曾收服習近平

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的14歲孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner），是「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）和夫婿庫許納（Jared Kushner）的長女。近日她寫親筆給20名從加薩獲釋的人質，表達關懷與鼓勵，默默為阿公打出「孫女外交牌」。

根據以色列媒體《The Times of Israel》報導，阿拉貝拉的手寫信，由她的爸爸、也就是川普的女婿庫許納轉交給人質們。庫許納是促成停火協議的主要推手之一，本週與美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）一同訪問以色列，在特拉維夫與多位獲釋人質會面。

▲川普女婿庫許納（右）在以色列與獲釋人質柯恩（左）會面，親手遞交阿拉貝拉寫給他的手寫信。（翻攝X@gilicohen10）

根據美國駐以色列大使館釋出的照片顯示，庫許納與前人質柯恩（Nimrod Cohen）手中各拿著一封信，信封上清楚寫著「來自阿拉貝拉」的字樣。另一張則是庫許納與獲釋的雙胞胎蓋利與齊夫伯曼（Gali and Ziv Berman）合照，手中同樣拿著一疊信件。

其中一封給人質西傑夫卡爾馮（Segev Kalfon）的信上寫道：「您的堅強讓世界各地許多人看見希望，我敬佩您的勇氣與光芒，謝謝您。」最後落款「阿拉貝拉庫許納」。

▲阿拉貝拉親筆信曝光，內容寫道：「您的堅強讓世界各地許多人看見希望，我敬佩您的勇氣與光芒。」（X@gilicohen10）

事實上，阿拉貝拉經常出現在媽媽伊凡卡的IG貼文中，從小就跟家族參加外交場合。最廣為人知的，是川普在第一任期時，頻頻靠著會說中文的阿拉貝拉，對中國國家主席習近平打出「孫女牌」，以可愛形象軟化外交氣氛。

2017年4月，習近平與夫人彭麗媛訪美，在佛州展開首次「川習會」，阿拉貝拉就被媽媽帶出場，為「習爺爺」和「彭奶奶」獻唱〈茉莉花〉。同年11月，川普到北京與習近平見面，還特地播放阿拉貝拉朗誦唐詩和《三字經》的影片，習近平看了稱讚阿拉貝拉的中文程度「可以打A+」。

▲阿拉貝拉（中）與爸爸庫許納、媽媽伊凡卡。（翻攝ivankatrump IG）

▲伊凡卡與庫許納育有3名子女。（翻攝ivankatrump IG）

此外，伊凡卡曾在IG分享一支阿拉貝拉唱中文歌的影片，祝賀農曆新年。母女倆也曾在華府突襲造訪中國大使館，參加春節慶祝活動。

而在川普第一任期時，伊凡卡夫婦都擔任白宮顧問，如今雖未再任公職，但庫許納仍積極參與加薩停火協議的談判與執行，阿拉貝拉這回的手寫信，也被視為川普家族延續外交形象的一環。

更多鏡週刊報導

川普孫女慶14歲生日！伊凡卡母女美照連發 馬術、防身術樣樣精通

川普陪18歲孫女打球談夢想 喊話普丁、澤倫斯基：別再殺人了！

川普18歲孫女自創服飾品牌 「白宮拍廣告」挨轟：公器私用