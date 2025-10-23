中市爆非洲豬瘟！　黃偉哲急召防疫會議啟動高規格整備力守台南畜牧

▲台南市長黃偉哲於永華市政中心主持非洲豬瘟防疫專家及跨局處聯繫會議，宣佈啟動最高層級整備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應農業部證實台中出現非洲豬瘟陽性案例，台南市長黃偉哲23日上午緊急於永華市政中心召開「台南市非洲豬瘟防疫措施專家顧問及跨局處聯繫會議」，邀集崑山科大講座教授戴謙、農業部前副主委王政騰、養豬協進會理事長曾勝誠等專家與產業代表共同研議，要求市府啟動最高規格整備防線，務求疫情未蔓延前即完成部署。

黃偉哲指出，面對中部疫情，台南必須嚴陣以待，將啟動兩大工作主軸：其一成立防疫小組，從養豬場源頭、人車進出、肉品屠宰端全程佈防；其二成立市場與經濟應變小組，預先模擬疫情衝擊肉品交易、餐飲與民生供應。他強調，「做最壞打算、用最嚴謹態度」，分工執行、立即行動，確保市府能即時落實防疫決策。

會中專家提到，非洲豬瘟病毒潛伏期約1至2週，亦有研究顯示冷凍豬肉中可存活逾千日，必須採取最嚴格的地方化措施。病毒主要透過接觸感染，不像禽流感或口蹄疫會經空氣迅速傳播，民眾無需恐慌；但其致死率高、經濟損失重大，各國皆高度戒慎。王政騰也強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不影響食品安全，呼籲民眾安心食用豬肉。

農業局表示，全市共有527場養豬場、約58萬頭豬，已全面啟動人車門禁與消毒措施，並全面禁止廚餘餵豬；同時盤點167戶養豬戶可提供掩埋土地，另有12區91筆公有地及台糖協力備援，搭配永康、城西焚化廠及全利農工化製場，每日最高可處理65噸豬隻屍體。

動保處補充，多數豬場門口已懸掛「防疫期間 謝絕參觀」管制牌，市府則統一備妥消毒劑配送至各區公所，由養豬戶領取使用，並加強查驗防疫落實情形，展現高度警戒。

市府提醒，雖非洲豬瘟不會感染人類，但防疫絕不可鬆懈，呼籲民眾勿攜帶境外肉製品入境，也勿散佈未經查證的訊息。市府將與中央持續合作，強化防疫物資與宣導體系，全力守護畜牧產業及民生供應安全。