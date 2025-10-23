　
國際

川普掃毒升級！　「首度跨入太平洋」擊沉運毒船2死

▲▼川普掃毒升級！　「首度跨入太平洋」擊沉運毒船2死。（圖／翻攝X@SecWar）

▲美軍首度在太平洋擊沉「疑似運毒船」。（圖／翻攝X@SecWar）

記者吳美依／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）22日證實，美軍於太平洋海域攻擊一艘疑似運毒的船隻，造成船上2人死亡。這是川普政府9月2日對販毒集團展開的第8次類似行動，卻是首次在太平洋執行此類攻擊。

CBS引述一名五角大廈官員說法報導，這次攻擊事件發生在哥倫比亞附近的國際水域。影片中，一艘藍色長型快艇在海面行駛時，突遭美軍攻擊。

赫格塞斯在X發布影片表示，這艘船隻早已被美國情報部門掌握，研判正沿著一條已知走私路線，在國際海域運輸毒品。這次事件並無美軍傷亡。

赫格塞斯強硬表態，「企圖將毒品運至我國海岸的毒品恐怖分子，在我們這一個半球，將找不到任何安全的避風港。」他還將販毒集團比喻為蓋達組織（Al Qaeda），「這些毒梟正對我們的邊境和人民發動戰爭……沒有庇護和寬恕，只有正義。」

川普政府以打擊毒品為由，在加勒比海進行大規模軍事部署，認定與販毒集團進入「非國際性武裝衝突」，甚至與委內瑞拉「毒品恐怖分子」（narcoterrorists）開戰，多次動員美軍打擊疑似運毒船隻，迄今已有至少34人喪生。

美國緝毒署（DEA）資料顯示，運往美國的古柯鹼絕大多數都會經過太平洋路線輸送。

 
10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

他的偉大仍被低估！　道奇總裁盛讚大谷翔平

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

