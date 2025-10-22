　
政治

出席光復80週年詩歌朗誦會　蔣萬安台語朗讀「南國哀歌」

▲▼蔣萬安今（22日）晚間出席台灣光復80週年詩歌朗誦會。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安今（22日）晚間出席台灣光復80週年詩歌朗誦會。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（22日）晚間出席台灣光復80週年詩歌朗誦會，他致詞時說，很榮幸今天能與各位一同參加「讀給台灣的詩──光復80週年詩歌朗誦會」，還以台語朗讀「南國哀歌」。他說，在這個象徵自由與重生的重要時刻，「我們以詩為名，向歷史致敬，也向未來致意」。

蔣萬安表示，80年前，中華民國經歷8年浴血抗戰，終於迎來台灣的光復。今天能生活在繁榮安定的台灣，享有言論自由、法治保障的民主制度，這是多麼得來不易的成果。

蔣萬安說，吃果子拜樹頭，我們不會忘記多少先輩先人用生命付出以及負重前行，才光復了台灣；我們不會忘記李友邦、翁俊明、丘念台、林正亨等前輩為了抗戰而奮勇向前的身影；我們更不會忘記那些心繫民族與民主、筆耕不輟的前輩身影。

「今天，我要讀一段節選的詩，南國哀歌。」蔣萬安指出，這是賴和先生的作品。賴和不僅因為關懷弱勢、義診救人；更受五四運動影響，透過創作、栽培後進，對台灣新文學運動有莫大的貢獻。

蔣萬安說，賴和先生一生追求公義、反抗壓迫，對國父孫中山先生的民族與民權思想深深認同。他的詩篇記錄的不只是個人的苦難，更是為台灣拚搏，「我相信他一定為台灣今天在自由與民主中茁壯而欣喜」。接著蔣就以台語朗讀「南國哀歌」。

蔣萬安表示，這段賴和先生的〈南國哀歌〉節選，向所有台灣先賢致敬，不只是透過詩歌，追憶歷史，更要珍惜得來不易的成果，繼續為自由、民主，為台灣，為中華民國努力。
 

10/21 全台詐欺最新數據

