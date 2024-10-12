▲「科技守護神乖乖」結合AI語言模型，開始搗蛋。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣科技界守護神「綠色乖乖」，結合人工智慧語言模型變「壞」了！為了讓它乖乖運作，必須跟他「聊天」說服它。「TTXC台灣文化科技大會」今（12）日至10月27日於駁二藝術特區正式登場，其中「G.A.M.E.」未來主題展聚集AI運算科技，同時結合遊戲互動體驗，還有日本新媒體藝術家真鍋大度作品也在此次能看見！

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▲「科技守護神」乖乖結合人工智慧語言模型，打造趣味的互動作品「乖乖運作吧！」（圖／記者林育綾攝）



「TTXC台灣文化科技大會」今（12）日至10月27日於駁二藝術特區正式登場，結合3大核心展區，包括聚焦全球趨勢的「G.A.M.E.」未來主題展、亞洲最大沉浸式影像大展「XR DREAMLAND」、支持台灣原創開發的「INNOVATIONS」文化科技創新展演。

其中「G.A.M.E」未來主題展，展出眾多國際知名AI作品，創作團隊Synthiola和劉庭鈞，將「科技守護神」乖乖結合人工智慧語言模型，打造趣味的互動作品「乖乖運作吧！」

▲▼綠乖乖化身為名叫「JJ」的語言模型，喜歡假裝成電器卻又不想正常運作，玩家必須在2分鐘內說服它。（圖／記者林育綾攝）

作品的綠乖乖化身為名叫「JJ」的語言模型，喜歡假裝成任何電器，卻又不想正常運作，例如它化身為冰箱、微波爐、耳機等，玩家必須透過現場的iPad裝置，跟JJ「聊天」，並在限時2分鐘內說服它乖乖運作。

例如當他假扮成耳機時，只告訴他想聽音樂是不夠的，玩家可以用高額美元賄絡它，哄騙它假扮成知名歌手，或告訴它如果不播音樂「你奶奶會死」，「JJ」被設計為容易被愚蠢、荒謬語言說服，所以玩家有時候不得不狠心，讓它明白「誰才是老大」。

如果在2分鐘內通過挑戰成功說服，JJ就會發出綠燈，反之如果沒達成挑戰，就會閃「紅燈」。

▲挑戰成功時，綠乖乖JJ會亮綠燈。（圖／記者林育綾攝）

事實上「護國神乖」的傳說已經紅到國際，而此次展演，團隊也將空間打造成堆滿「乖乖」的客廳，中央擺放懶骨頭、iPad、大螢幕，預計這裡也將成為許多人搶拍照的打卡熱點！

▲▼「護國神乖」的傳說已經紅到國際，而此次展演，團隊也將空間打造成堆滿「乖乖」的客廳，預計成為熱門打卡點。（圖／記者林育綾攝）

其他作品還包含英國科技藝術團隊「Universal Everything」的不敗經典數位CGI影像知名巨作《變形》，觀眾可藉由以火、水、土、氣等不同元素組成的巨人，感受萬物由原點而生、又重回大地的奇妙循環。

亞洲藝術團隊「江戶未來世」的《屋台系列》，運用AI圖像生成技術，將台灣的夜市文化，形成一幅幅台式浮世繪的AI卷軸。美國藝術家基爾‧丹格‧穆茲克瑙的《衍生遊戲－遊行》，以高效率運算技術結合動態視覺設計，每個乘載大會資訊的行走生物都由程式創建而成，四肢長度、步行速度及身體大小的變數，造就每個行走生物的有趣性格特質。

▲▼「TTXC台灣文化科技大會」10月12日至10月27日於駁二藝術特區正式登場，其中「G.A.M.E.」未來主題展以AI結合科技藝術為主軸。（圖／記者林育綾攝）



「TTXC台灣文化科技大會」即日起至10月27日於駁二藝術特區登場，鎖定AI人工智慧、XR虛擬實境、VTUBER虛擬偶像、沉浸式娛樂、IP科技擴散、國際駐村、科技跨域、未來社群等8項主題，還有國際論壇、大師講座、開發者大會、工作坊等活動，超過70件作品、上百場活動，打造全台最大文化科技盛典。