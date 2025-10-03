已是戀人模式！與北醫前院長「約泡」2hrs　生醫美魔女判賠50萬

▲楊智惠與邱仲峯被媒體拍到親密進出酒店照片後，分別因侵害配偶權挨告賠錢。（圖／資料照）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

有生醫界美魔女之稱的前生技公司董事長楊智惠，前年被拍到與時任台北醫院院長邱仲峯一起去溫泉酒店開房間，邱妻憤而提告求償，雖然楊智惠否認有親密行為，但台北地院審理認為，楊智惠與邱仲峯進酒店前互動已類似戀人相處，之後獨處湯屋2小時，逾越正常社交分際，判楊智惠要賠償邱妻50萬元，全案還可上訴。

楊智惠曾任義守大學教授，曾先後任職三顧、超基因等生技公司，因涉嫌指示部屬竊取三顧公司的研發資料跳槽，涉嫌《營業秘密法》等罪遭起訴，現在正由法院審理中。邱仲峯則是在疑似婚外情事件爆發後，已經請辭北醫院長一職，日前剛被法院判決要賠償後來已離婚的楊智惠丈夫25萬元確定。

邱仲峯的妻子提告指出，她是看到媒體報導才知道，楊智惠2023年3月16日與邱仲峯相約台北寒舍酒店會合後，共同搭車前往宜蘭礁溪鄉長榮鳳凰酒店雙人湯屋泡湯，過程中雙方互動親暱，楊智惠把頭依偎在邱仲峯肩膀，邱仲峯右手則在楊智惠的臀、背部游移，2人在礁溪長榮鳳凰酒店共度2小時的泡湯私密行程。

楊智惠否認與邱仲峯有親密舉措，並稱媒體報導片面、未經查證，內容帶有諷刺與負面觀感，媒體高度報導與社會放大效應，所產生的「懲罰性效果」已經遠超法律原意。楊智惠主張，若再判她高額賠償，形同受重複處罰與不成比例之制裁，違反比例原則與公平正義。

法官根據媒體報導照片，認為肩頸、臀部是較為隱私的身體部位，通常不容他人任意觸碰或撫摸，但楊智惠卻與邱仲峯相互將頭、手分別置於他方頸部、臀部處而為肢體接觸、狀態親暱，已類同於戀人相處模式，何況2人在預約的湯屋共處一室泡湯，已逾越一般社會通念的朋友社交往來界線及正常社交分際，嚴重破壞邱妻婚姻生活之圓滿安全及幸福，判決楊智惠須賠償50萬元。