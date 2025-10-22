　
社會 社會焦點 保障人權

大雨狂炸！蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

▲▼ 蘆竹生命紀念園區 。（圖／民眾提供）

▲蘆竹生命紀念園區不敵大雨道路崩塌。（圖／民眾提供，下同）

記者劉人豪／桃園報導

受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，台灣北部地區連日降雨不斷，位於桃園的蘆竹生命紀念園區，昨（21）日不敵豪大雨路面崩坍，出現一個深約2公尺的坑洞，5座墓碑因此受損，部分棺材也露出在外。

▲▼ 蘆竹生命紀念園區 。（圖／民眾提供）

《ETtoday新聞雲》接獲民眾提供照片指出，位於桃園的蘆竹生命紀念園區，疑似因為近日降雨不斷，導致園區內的道路崩坍，出現一個約長40公尺、寬約6公尺、深約2公尺的大洞，部分棺材露出在外，墓碑則是掉進大洞泡在水中。

蘆竹區公所指出，園區內的確發生道路崩塌出現大洞，約有5座墓碑因此受損，目前已將該區域圍起封鎖，整個園區需要修復的範圍約150公尺。

▲▼ 蘆竹生命紀念園區 。（圖／民眾提供）

民政處課長指出，昨天早上園區發現道路異常，園區即立刻通知區公所，推測是連日大雨的部分影響，巡檢人員早上8點時還沒發現異常，到了10點就發生崩塌，下午3點確認時土石還有流失，擔心棺木等會受影響，緊急調派挖土機跟人員，用帆布等進行加固，受影響大概2座，加上路基掏空，總共受影響的為5座。

課長表示，近日連續大雨，掃墓的人也比較少，目前陷落面積還在擴大，發現後已經跟5座墓碑所屬的家屬溝通，今天有做簡易法會，安撫亡者跟家屬，後續協商風水師根據園區挑選新位置，另外一個受影響較大棺材外露的部分，會先安置到未來入葬地點的旁邊，經過溝通後家屬都可以接受。

▲▼ 蘆竹生命紀念園區 。（圖／民眾提供）

課長說明，祭拜區受到影響，今天街道工務課跟廠商評估後續修繕所需的時間跟經費，因為旁邊是擋土牆，加上崩塌處下方還有一點裂縫，整條路要重新做，全部的大工程預估要花1、2千萬。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

風神颱風大雨侵襲蘆竹生命紀念園區桃園道路崩塌

