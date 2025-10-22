　
政治

新壽沒戲了？北市府24日拿出「秘密基地」　議員證實：輝達已看過

▲▼ 蔣萬安向民進黨黨團說明重大議法案 。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲台北市長蔣萬安向民進黨黨團說明重大議法案 。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（22日）中午率市府局處首長赴議會民進黨團進行預算說明，會中議員關切輝達進駐北士科進度，議員許淑華透露，北市府原則上24日會公佈新地址在哪裡，「輝達也已經看過了，那也表達其實是可以的這塊地」，希望新壽不要再利用這議題或利用這塊地炒地皮。

許淑華會後受訪說，台北市政府的態度原則上就是到24日會公佈新地址在哪裡，「輝達也已經看過了，那也表達其實是可以的這塊地」，所以如果3天內要把分手費要怎麼樣處理，他們自己內部去討論，但是台北市政府已經鐵了心了，「24日如果再不合意解約的話，那天就公佈新的地點，也希望新壽不要再利用這議題或利用這塊地炒地皮」。

許淑華說，台北市也不是省油的燈，不是說就當塑膠這樣子一直被欺負，所以剛剛不管是蔣萬安或李四川副市長其實講的都非常的明確，也非常的斬釘截鐵的說，3天後會有一個新的地來告訴大家。如果新壽還是不願意在三天內有個明確的答覆的話，原則上就進行解約。

許淑華指出，等到12月31日新新合併了以後，北市府也可以用這理由進行解約，後續效應如打官司，T17、T18是不是就會荒廢在那，那有沒有其他方式可以做個處理？這部分可能就是台北市政府未來要去規劃。

許淑華說，希望3天後輝達有新的地方能對外公佈、說明，且北市府真的把輝達留在台北市，這是今天在黨團會議裡跟北市府溝通的結果，他們信誓旦旦且非常的肯定告訴我們，輝達一定會留在台北市。

議員陳賢蔚說，昨天李四川有公開表示，已陪同輝達到北投區基地看過，而且是符合輝達的需求，輝達的需求就是必須基地方正、佔地3公頃以上，而且又是市有地，那其實不難查，剛好就都在北士科的範圍裡，最有可能的一塊是新洲美段43地號的學校預定地。

陳賢蔚指出，這塊基地方整、有4點多公頃，佔地非常的大，後續可以透過跟T17、T18的地目變更的方式，「例如說它先把學校預定地設定給輝達，然後再透過都市計劃變更，將學校預定地變更為科專用地，那它就可以讓輝達順利的進駐」。

陳賢蔚提到，其實市府也明確的表達，假使輝達不是坐落在T17、T18這塊基地裡的話，未來也勢必會跟新壽進行解約的訴訟，解約訴訟後，就可以把T17、T18再收回來。

陳賢蔚直言，此舉新壽跟市府的解約的糾紛不會延宕到輝達進駐北士科，也可以不用被新壽狹持一定要坐地起價來要求高額的解約金，是非常高招的方案。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18出現轉機，台新新光金（2887）子公司新光人壽今（22）日召開董事會討論北士科T17、T18地上權合意解約案，最快今日下午4點半在新光人壽忠孝站前大樓召開記者會說明。

新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

簡舒培批新壽假動工索「440億」卡輝達

簡舒培批新壽假動工索「440億」卡輝達

輝達「秘密基地」備案　估價師點名新洲美段43地號

輝達「秘密基地」備案　估價師點名新洲美段43地號

北市府排除花博給輝達做總部使用　另有4、5塊地供挑選參考

北市府排除花博給輝達做總部使用　另有4、5塊地供挑選參考

