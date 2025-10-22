bb.q CHICKEN推「超值優惠券」　炸雞雙拼餐+1元多1件

▲bb.q CHICKEN祭出周年慶超值優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶6周年，韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」祭出「超值優惠券」活動，有「+1元多1件」、「買就送」、「第2件半價」等22優惠，整張券最高現省超過2000元，即日起至11月30日限時40天開跑。

▲bb.q CHICKEN周年慶超值優惠一次看。※點圖放大

bb.q CHICKEN周年慶超值優惠開跑，22種優惠首推「去骨炸雞雙拼餐+1元多1件」，於平日可用588元吃到2份套餐，假日則推「去骨炸雞雙拼餐第2件半價」優惠，只要881元就可買到2份去骨炸雞雙拼餐。

銅板好康包括炸薯條、炸地瓜薯條、炸年糕、可樂、七喜皆享加1元多1件；買就送最低下殺388元起，有「買去骨炸雞雙拼送88元炸物」、「買半雞拼盤送煉乳哆波吉」、「買去骨奶香卡滋送88元炸物」及「買奶香卡滋半雞送煉乳哆波吉」；還有5款人氣美味超值加點69折起、6款單人獨享餐+多人共享餐。

bb.q CHICKEN指出，活動至11月30日止，期間至門市內用、外帶出示優惠券即享優惠，且不限使用次數。

除外，bb.q CHICKEN也於外送平台foodpanda、Uber Eats推出「外送隱藏優惠」，10月31日前在foodpanda單筆消費滿400元可現折140元；至11月4日前使用Uber Eats則可享買黃金雞柳（小）1份送炸薯條或甜心QQ球1份，優惠價219元，現省68元，提醒優惠不適用於南西店。

▲漢堡王最新優惠券一次看。※點圖放大

另外，漢堡王12月31日前也有「歲末歡慶優惠券」，雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條、中杯飲料等5大夯品加1元多1件；小資族最愛「1+1自由配」共有35種組合通通只要69元；「兩堡任選自由配」則提供4款人氣堡款任選2個129元，包括經典小華堡、花生培根牛肉堡等，最多可省超過百元。

還有5款雙堡超值組99元起、6款單人滿足餐109元起、5款雙人激省餐189元起，整張券現省2723元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店、內湖三總、南投服務區不適用此優惠，各門市數量有限、售完為止。