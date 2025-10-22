傳越南疫苗可防非洲豬瘟 　專家打臉「沒效」：養豬戶別輕信

▲李淑慧博士（中）提醒養豬戶，不要相信坊間疫苗或生物製品。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

農業部今（22日）證實台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟，並啟動七項防疫作為。台大獸醫系兼任助理教授李淑慧博士提醒，非洲豬瘟病原是世紀病毒且可活15周，病毒9成來自廚餘，不是充分烹煮就可以殺死，目前沒有好的疫苗可以抵抗非洲豬瘟，提醒養豬戶不要相信坊間疫苗或生物製品，唯一方式是落實生物安全機制。

農業部長陳駿季今天上午主持召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」，證實台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟，今早已經撲殺該場剩餘195頭豬隻，並啟動七項防疫作為，包括從今天12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長。

▲台中市通報疑似非洲豬瘟案例，今天已經完成豬隻撲殺。（圖／農業部提供）

投入動物疾病診斷與研究工作超過40年的李淑慧博士表示，非洲豬瘟病原非常特別，病毒可存活15周，可說是世紀病毒，其中9成病毒都是從廚餘來的，但廚餘不是充分烹煮就可以殺死，目前農業部正在做疫情調查，為了保護台灣養豬產業，就是努力切斷感染鏈，才能做到清零。

李淑慧進一步表示，目前越南雖然有核准合法的非洲豬瘟疫苗，但這個疫苗並無法抵擋非洲豬瘟，全世界現在也沒有好的疫苗可以抵抗非洲豬瘟，請養豬民眾不要相信坊間疫苗或生物製品可抗非洲豬瘟，唯一的方式，就是落實生物安全機制，這部分台灣在過去7年做的相當好。