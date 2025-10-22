5歲女童搭郵輪墜海！　竟是媽媽叫她「爬欄杆拍照」

▲美國一名女童在搭乘迪士尼郵輪時落海。（圖／翻攝instagram@disneycruiseline）



記者吳美依／綜合報導

美國一名5歲女童搭乘迪士尼郵輪時，不慎從4層甲板跌落海中，幸好即時獲救、並無大礙。但最新公布的調查結果顯示，她竟是在「母親指導下」爬上船艙窗台拍照，才會發生意外。

布勞沃德郡（Broward）警方調查顯示，今年6月29日上午11時30分，此案發生在「迪士尼夢想號」（Disney Dream）航行至佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）與巴哈馬之間的國際水域時。

當時，一家人在郵輪第4層甲板散步，母親示意女兒爬上高44英吋（約112公分）的仿舷窗裝飾欄杆拍照，而小女孩坐下瞬間重心不穩，整個人往後翻、跌落海中。父親沒有看見事發瞬間，但聽見尖叫聲後立即跳海救女，並且觸發郵輪「人員落海」警報系統，以及隨後的搜救行動。

女童落水18分鐘後，郵輪搜救人員成功找到父女倆。這位37歲爸爸顯然很快就找到女兒，並且一直抱著她努力踩水，直到救援抵達。

女童當時落海高度達49英尺（約15公尺），但幸運地沒有因此受傷，僅出現輕微體溫過低、輕微乳酸中毒症狀。父親則有體溫過低、乳酸中毒及2處脊椎骨折。

檢察官凱利（Melissa Kelly）指出，由於女童體型過小，墜海時並未觸發警報。她最終決定不起訴女童母親，並認為這起事件屬於「一時判斷失誤和對周遭環境缺乏警覺的獨立事件」。迪士尼郵輪也讚揚船員「卓越技能和迅速行動，確保2名乘客在數分鐘內安全返船」。