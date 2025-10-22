雪山豪雨沖到「上游變色」　翡翠水庫急進場：不影響大台北水質

▲雪山山脈連日豪雨，大量漂流枯枝湧入翡翠水庫庫區。（圖／翡管局，下同）



記者許力方／台北報導

雪山山脈因連日豪雨，集水區湍急山洪挾帶大量漂流枯枝湧入翡翠水庫。台北翡翠水庫管理局21日上午出動人力與機具進場，在上游坪林水域展開漂流木打撈與清理作業，估計約有300公噸漂流木，預計要耗費2周清理完成。

翡管局指出，近3日翡翠水庫集水區雨量豐沛，累積降雨已接近400毫米，翡翠水庫上游的坪林水域（翡翠大壩上游約19公里處），已有大量山區漂流枯枝雜物流入庫區，翡管局施工單位人員21日上午進場，並先將漂流木攔截集中，隨即由岸邊進行施工打撈作業。

▲翡管局以船艇水上作業，進行漂流物集中岸邊。



翡管局強調，漂流木集中區位遠在水庫大壩上游19公里處，其間還有2道攔木浮柵可供攔截，不會影響水庫操作及供水品質。局長林裕益強調，山區連日豪雨產生漂流枯枝雜物，屬於自然現象，翡翠水庫集水區廣達303平方公里，面積約是台北市的1.1倍，集水區山區森林植被，受氣候變化及林相演替影響，遇到颱風或連日豪雨，樹木新陳代謝、產生大量枯枝落葉，會隨著水流湧入水庫。

根據翡管局估計，目前坪林水域漂流木數量約有300公噸，21日已展開漂流木打撈清除作業，由於水域施工困難，施工腹地又有限，考量人員安全施工，預計2星期內全部清理完成。

▼陸域岸邊打撈施工，工作人員操作吊臂車清除漂流物。

