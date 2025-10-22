　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雪山豪雨沖到「上游變色」　翡翠水庫急進場：不影響大台北水質

▲▼雪山山脈豪雨，大量漂流枯枝湧入翡翠水庫庫區，翡管局前進上游坪林水域施工清理。（圖／翡管局）

▲雪山山脈連日豪雨，大量漂流枯枝湧入翡翠水庫庫區。（圖／翡管局，下同）

記者許力方／台北報導

雪山山脈因連日豪雨，集水區湍急山洪挾帶大量漂流枯枝湧入翡翠水庫。台北翡翠水庫管理局21日上午出動人力與機具進場，在上游坪林水域展開漂流木打撈與清理作業，估計約有300公噸漂流木，預計要耗費2周清理完成。

翡管局指出，近3日翡翠水庫集水區雨量豐沛，累積降雨已接近400毫米，翡翠水庫上游的坪林水域（翡翠大壩上游約19公里處），已有大量山區漂流枯枝雜物流入庫區，翡管局施工單位人員21日上午進場，並先將漂流木攔截集中，隨即由岸邊進行施工打撈作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雪山山脈豪雨，大量漂流枯枝湧入翡翠水庫庫區，翡管局前進上游坪林水域施工清理。（圖／翡管局）

▲▼雪山山脈豪雨，大量漂流枯枝湧入翡翠水庫庫區，翡管局前進上游坪林水域施工清理。（圖／翡管局）

▲翡管局以船艇水上作業，進行漂流物集中岸邊。

翡管局強調，漂流木集中區位遠在水庫大壩上游19公里處，其間還有2道攔木浮柵可供攔截，不會影響水庫操作及供水品質。局長林裕益強調，山區連日豪雨產生漂流枯枝雜物，屬於自然現象，翡翠水庫集水區廣達303平方公里，面積約是台北市的1.1倍，集水區山區森林植被，受氣候變化及林相演替影響，遇到颱風或連日豪雨，樹木新陳代謝、產生大量枯枝落葉，會隨著水流湧入水庫。

根據翡管局估計，目前坪林水域漂流木數量約有300公噸，21日已展開漂流木打撈清除作業，由於水域施工困難，施工腹地又有限，考量人員安全施工，預計2星期內全部清理完成。

▼陸域岸邊打撈施工，工作人員操作吊臂車清除漂流物。

▲▼雪山山脈豪雨，大量漂流枯枝湧入翡翠水庫庫區，翡管局前進上游坪林水域施工清理。（圖／翡管局）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山坡崩了「土石砸進家裡」驚悚曝光！北市緊急疏散住戶
宜蘭深夜擴大停班停課！　再增2里
左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的眼睛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為何日本人「三餐也吃白飯」卻不會患糖尿病　醫點出2大原因

雪山豪雨沖到「上游變色」　翡翠水庫急進場：不影響大台北水質

東北風很強！3地區「紫紅一片」豪雨再2天　台灣旁現輸水怪

6種女人易得乳癌！　醫示警了：往往無聲無息

48年老店公告熄燈！　內湖人哭了「從小到大的回憶」

快訊／馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流　泥水淹過下游橋便道

上下夾攻台灣「紫爆雨」狂吹11級強風　2天轟台北近千毫米

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」　移民署回應了

北市明正常上班課「蔣萬安今未發文」　大批咕嚕網友進攻昨日貼文

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

閃兵案遭拘提！棒棒堂小杰「雙手上銬」　抵分局畫面曝光

為何日本人「三餐也吃白飯」卻不會患糖尿病　醫點出2大原因

雪山豪雨沖到「上游變色」　翡翠水庫急進場：不影響大台北水質

東北風很強！3地區「紫紅一片」豪雨再2天　台灣旁現輸水怪

6種女人易得乳癌！　醫示警了：往往無聲無息

48年老店公告熄燈！　內湖人哭了「從小到大的回憶」

快訊／馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流　泥水淹過下游橋便道

上下夾攻台灣「紫爆雨」狂吹11級強風　2天轟台北近千毫米

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」　移民署回應了

北市明正常上班課「蔣萬安今未發文」　大批咕嚕網友進攻昨日貼文

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

為何日本人「三餐也吃白飯」卻不會患糖尿病　醫點出2大原因

雪山豪雨沖到「上游變色」　翡翠水庫急進場：不影響大台北水質

她搭新台馬輪「鞋子被噴精液」！軍人坦承：我射的　東引指揮部證實

東北風很強！3地區「紫紅一片」豪雨再2天　台灣旁現輸水怪

「不二訪國家」排名曝光！韓國奪冠、柬埔寨倒數　過來人揭關鍵

美國海陸250周年放《絕地戰兵2》主題曲　連長上台：覺得眼熟嗎？

6種女人易得乳癌！　醫示警了：往往無聲無息

夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆搶先看

48年老店公告熄燈！　內湖人哭了「從小到大的回憶」

國際火線／進擊的鼓手：重金屬女首相高市早苗的挑戰

【裝高血壓閃兵】修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰移送抵新北檢

生活熱門新聞

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

北市明正常上班課　咕嚕網友進攻蔣萬安昨日貼文

上下夾攻台灣　紫爆雨+11級強風

48年老麵店公告熄燈！內湖人哭了

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役內幕

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

台南南紡旁1夜市倒了！11／2結束營業

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

8男星「超狂軍旅背景」　王傑、戴立忍是海龍蛙兵出身

6種女人易得乳癌！　醫示警了

更多熱門

相關新聞

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

台北市文山區景華街128巷後山今晚約8時40分再度發生土石滑落，民眾通報土石砸進屋內，情況有擴大跡象。台北市府工務局大地工程處與員警趕赴現場，大地處指出後側山坡仍有持續崩落跡象，目前由里長、主委及員警協助疏散6戶共14人。

北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天

北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

宜蘭豪雨鴨霸堵路　網友路過傻眼

宜蘭豪雨鴨霸堵路　網友路過傻眼

關鍵字：

翡翠水庫雪山豪雨水質

讀者迴響

熱門新聞

安心亞親揭和阿Ken真實關係

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

即／美股三大指數震盪　黃金重挫5%創4年最大跌幅

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

電梯突上升門沒關！台中男往後跌落電梯井　多處骨折慘死

《英雄聯盟》傳奇中路實況遭盜

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

快訊／修杰楷道歉！發聲「讓賈靜雯、2愛女受驚嚇」：很自責

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面