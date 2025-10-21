　
快訊／馬太鞍溪「新增堰塞湖」恐溢流　公路局緊急封閉下游橋便道

▲▼台9線馬太鞍溪今天新增堰塞湖將於24小時內溢流，下午19時30時實施預警性封閉管制。（圖／交通部公路局）

▲馬太鞍溪新增堰塞湖24小時內將溢流，下游橋便道晚間7點30分實施預警性封閉管制。（圖／交通部公路局）

記者黃彥傑、趙蔡州／花蓮報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游21日清晨再次發生邊坡滑動，造成河道阻塞，形成新的堰塞湖體。交通部公路局東區養護工程分局表示，由於新增的堰塞湖將於24小時內溢流，為維護用路人安全，中央前進指揮所已指示21日晚間7點30分，針對「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」進行預警性封閉管制，提醒用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施。

東區養護工程分局21日晚間表示，今（21）日接獲林保署通知馬太鞍溪新增的堰塞湖將在24小時內溢流，為維護用路人安全，依中央前進指揮所指示晚間7時30分起封閉「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」，禁止人車通行，詳細封閉管制措施如下。

一、近端管制（堤頂處），於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間封閉並維持淨空。
二、進行淨空作業，封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯。
三、遠端管制入口、出口，於南北兩端主線銜接處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，並張貼封閉公告與替代道路指引。

公路局呼籲用路人，請特別留意氣象情資及封閉道路資訊，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，並持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施。
 

