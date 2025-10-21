　
社會 社會焦點 保障人權

議員心痛質詢「發霉保麗龍碗餵狗」　真相曝光！動保所曝原因

▲劉惠娟議員質詢流浪狗中途之家用發霉的保麗龍碗餵狗。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

▲劉惠娟議員質詢流浪狗中途之家用發霉的保麗龍碗餵狗。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

記者唐詠絮／彰化報導

誤會大了！彰化縣議會近日召開定期會議，議員劉惠娟質詢指出，縣內流浪狗中途之家的環境不友善，更點名有開放領養的大麥町犬，竟使用看似發霉的保麗龍碗進食，她痛心的說「看了照片就心痛」同時也質疑中途之家宣傳領養的力度不足，導致犬隻認養率難以提升。對此，動防所對此澄清，「餐具並非保麗龍碗，而是特製的水泥碗」，使用原因也曝光。

劉惠娟於質詢時展示照片，直指收容所內的管理與設施有待加強。她特別提到，像大麥町這類具有高知名度的犬種，竟出現使用破舊、看似發霉的保麗龍碗進食，不僅嚴重影響縣府形象，更讓人擔憂收容動物的基本福利。她強調，改善收容環境與加強網路行銷推廣領養，是縣府農業處必須正視並立即處理的課題。負責管理的彰化縣動物防疫所隨後也提出詳細說明，澄清照片中的餐具並非保麗龍碗，而是「特製的水泥碗」

▲劉惠娟議員質詢流浪狗中途之家用發霉的保麗龍碗餵狗。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

▲劉惠娟議員質詢流浪狗中途之家用發霉的保麗龍碗餵狗其實是水泥特製的容器。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

動物防疫所進一步說明，使用較為沉重的特製水泥碗，主要是為了應對實際的飼養管理問題。目前彰化縣流浪狗中途之家共收容193隻犬隻，限於空間，犬舍內通常會安置2至3隻犬隻共同生活。在投餵飼料時，犬隻可能因爭食而打翻食盆，不僅浪費飼料，更會弄髒環境。因此，才採用重量較重、不易被打翻的特製水泥碗來裝盛乾飼料。

動防所強調，犬舍內均另備有不銹鋼盆提供乾淨飲水，並且所有水盆及飼料碗每日都會定期清洗後才再次使用，以維護犬隻健康。

▲劉惠娟議員質詢流浪狗中途之家用發霉的保麗龍碗餵狗。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

▲流浪犬餵食容器是水泥特製。（圖／翻攝自彰化動物流浪犬中途之家）

關於收容所整體設施老舊的問題，動物防疫所表示，解決問題的根本之道在於硬體更新。目前「流浪狗中途之家原地重建工程」已進入規劃設計階段，期待未來能提供收容動物更優質、友善的環境。在過渡期間，防疫所承諾會持續加強犬舍的清潔與消毒工作，全力維護收容動物的健康與福利。

▲劉惠娟議員質詢流浪狗中途之家用發霉的保麗龍碗餵狗。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

▲彰化動物流浪犬中途之家目前收容193隻浪浪。（圖／翻攝自彰化動物流浪犬中途之家）

彰化農業處水泥碗劉惠娟保麗龍流浪狗中途之家

