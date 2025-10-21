全聯花蓮光復推「行動超市車」每周2天　門市12月中恢復營業

▲全聯於花蓮的「光復中山門市」前停車場，推出「行動超市車」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害已近一個月，光復鄉逐步重建，其中「全聯花蓮光復中山門市」在上月遭泥水灌入後，今（21）日起推出「行動超市車」，在未來每周二、周五的上午11點至下午4點，於光復中山門市前停車場設置臨時購物點，讓居民可採買所需物品，門市預計在12月中重新對外營業。

▲「行動超市車」的販售商品以民生用品為主。（圖／業者提供）

全聯表示，「行動超市車」的販售商品以民生用品為主，包括雞蛋、麵條、雜糧、家用紙品、瓦斯罐、烹調工具，還有鮮奶、蔬菜、鮮魚、精肉、冷凍麵食和湯底等生鮮食品，滿足居民生活需求。活動期間，全聯也特別提供免費清潔用品（每人限領一份，數量有限，送完為止），鼓勵民眾一起維持環境衛生，守護健康。

▼期間也提供「清潔用品」免費領。（圖／業者提供）

回顧9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流當天下午，災情導致全聯光復中山門市鐵門遭泥流沖開，泥水湧入店內，現場情況一度讓外界擔憂，所幸無人受傷。全聯在後續表示，門市內6名員工及顧客，已於當天晚上10點前全數安全撤離，返回家中或安置於收容所。