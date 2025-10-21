演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）



記者施怡妏／綜合報導

藝人「閃兵案」持續擴大偵辦中，21日檢警拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等人。對此，公民老師黃益中直言，藝人逃兵本來就不對，「就是該死，沒什麼好討論的」，並以南韓為例，即使是紅遍全球的男團BTS，都依規定入伍服役，台灣應學習韓國的作法。

黃益中提到，Energy與Lollipop棒棒堂兩團成員共11人，外型健壯、能歌善舞，卻全數未服兵役，「又跳又唱有胸肌有腹肌，全部都不用當兵，真的太不可思議了。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「韓國藝人當兵是驕傲」、「當兵前體弱多病，逃兵後身強體壯」、「當初我80公斤也是乖乖當完，差點點因為扁平足被驗退，三個醫官在那邊看了很久」、「經紀公司真會選，可以考慮去當球探了」、「演唱會那麼會跳卻不用當兵」、「這麼多人，湊不出一張退伍令」。

藝人閃兵案今（21日）新北檢發動第三波行動，目前演員陳柏霖、修杰楷、男團Energy成員張書偉，以及「棒棒堂」成員小杰（廖允杰），稍早皆被拘提到永和分局製作筆錄。初步了解，本次行動預計傳喚10人，其中5人為藝人，另5人為素人。

然而，今原本預計拘提5名藝人到案，最後一人為Energy坤達，但目前坤達在加拿大溫哥華，尚無法拘提到案。警方指出，目前正在釐清坤達出入境時間，只要掌握入境，就會到機場將他拘提到案