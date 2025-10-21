　
政治

女籃代表隊「忘記帶選手證」全隊失格　陳其邁：非常遺憾

▲▼ 高雄代表隊出賽全運會爆大烏龍　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格　。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲出賽全運會爆大烏龍，高雄女籃「忘帶選手證」遭判失格。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2025全國運動會在雲林登場，高雄市女子籃球隊原訂在19日對戰台南隊，未料竟發生「全隊沒帶選手證」的超大烏龍，遭大會取消資格。對此，高雄市長陳其邁表示，因為疏忽而造成選手沒有比賽，非常令人遺憾，現在還在比賽期間，希望選手不要氣餒，相關檢討等球隊回來再來討論。

高雄市女籃代表隊在6月全運會資格賽中順利晉級，近日8強賽開打，高雄隊18日首戰對決台北隊落敗，19日準備對決台南隊時，竟然發生全隊忘帶選手證的大烏龍，遭大會取消比賽資格，判定落敗，晉級決賽幾乎成了不可能的任務。

▲▼ 高雄代表隊出賽全運會爆大烏龍　女籃全隊「忘帶選手證」遭判失格　。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄女籃代表隊拚進8強賽，卻因忘帶選手證大烏龍，晉級決賽成不可能的任務。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，高雄女籃代表隊的選手證，由某位隊職員集中保管，比賽當天該職員竟忘記將選手證拿下車，等到要出示選手證時才發現大事不妙。然而車輛已駛離比賽場地，高雄隊無法在大會規定時間內出示選手證，遭判定失格，讓在場選手、教練相當錯愕。

對此，陳其邁今天表示，跟體育總會、籃球委員會以及球隊有做過查詢，了解當時是相關證件遺留在車上，疏忽而造成選手沒有比賽，非常令人遺憾，已請體育總會、還有籃球委員會，必須針對這一次的缺失來進行檢討。

陳其邁也打氣表示，現在還是在比賽的期間，希望選手不要氣餒，相關檢討會等球隊回來再來討論。另外，他也提醒體育總會必須通令參加的球隊或者是比賽隊伍，務必務必要把比賽的相關規定落實，以免影響選手的權利跟比賽的成績。

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

夫妻結婚6年驚覺是「表兄妹」　一查戶籍傻眼了

夫妻結婚6年驚覺是「表兄妹」　一查戶籍傻眼了

「有情人終成兄妹」竟真實上演！高雄一對夫妻結婚6年感情相當恩愛，不料日前查戶籍，竟意外發現彼此是「表兄妹」，屬於旁系血親六親等以內親屬，依法不得結婚，最終2人決定攜手走上法院，聲請確認婚姻關係不存在。

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

雷千瑩射箭女團金牌　混雙3連霸寫紀錄

雷千瑩射箭女團金牌　混雙3連霸寫紀錄

競速溜冰最速男　郭立陽全運會奪雙金

競速溜冰最速男　郭立陽全運會奪雙金

老屋公基金快見底！　建商駁議員提案指「羊毛出在羊身上」

老屋公基金快見底！　建商駁議員提案指「羊毛出在羊身上」

高雄籃球全運會選手證失格

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

