女籃代表隊「忘記帶選手證」全隊失格　陳其邁：非常遺憾

▲出賽全運會爆大烏龍，高雄女籃「忘帶選手證」遭判失格。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2025全國運動會在雲林登場，高雄市女子籃球隊原訂在19日對戰台南隊，未料竟發生「全隊沒帶選手證」的超大烏龍，遭大會取消資格。對此，高雄市長陳其邁表示，因為疏忽而造成選手沒有比賽，非常令人遺憾，現在還在比賽期間，希望選手不要氣餒，相關檢討等球隊回來再來討論。

高雄市女籃代表隊在6月全運會資格賽中順利晉級，近日8強賽開打，高雄隊18日首戰對決台北隊落敗，19日準備對決台南隊時，竟然發生全隊忘帶選手證的大烏龍，遭大會取消比賽資格，判定落敗，晉級決賽幾乎成了不可能的任務。

▲高雄女籃代表隊拚進8強賽，卻因忘帶選手證大烏龍，晉級決賽成不可能的任務。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，高雄女籃代表隊的選手證，由某位隊職員集中保管，比賽當天該職員竟忘記將選手證拿下車，等到要出示選手證時才發現大事不妙。然而車輛已駛離比賽場地，高雄隊無法在大會規定時間內出示選手證，遭判定失格，讓在場選手、教練相當錯愕。

對此，陳其邁今天表示，跟體育總會、籃球委員會以及球隊有做過查詢，了解當時是相關證件遺留在車上，疏忽而造成選手沒有比賽，非常令人遺憾，已請體育總會、還有籃球委員會，必須針對這一次的缺失來進行檢討。

陳其邁也打氣表示，現在還是在比賽的期間，希望選手不要氣餒，相關檢討會等球隊回來再來討論。另外，他也提醒體育總會必須通令參加的球隊或者是比賽隊伍，務必務必要把比賽的相關規定落實，以免影響選手的權利跟比賽的成績。