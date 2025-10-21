　
社會 社會焦點 保障人權

夫妻結婚6年驚覺是「表兄妹」　一查戶籍傻眼了

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄一對夫妻結婚超過6年，沒想到一查戶籍竟發現彼此是「再從表兄妹」...（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

「有情人終成兄妹」竟真實上演！高雄一對夫妻結婚6年感情相當恩愛，不料日前查戶籍，竟意外發現彼此是「再從表兄妹」，屬於旁系血親六親等以內親屬，依法不得結婚，最終2人決定攜手走上法院，聲請確認婚姻關係不存在。

根據判決書，兩人2018年10月31日結婚，不料丈夫日前調閱戶籍資料，竟發現自己的外祖母林徐ＯＯ與妻子祖母吳徐ＯＯ是「同父同母的親姊妹」，所以他和妻子是「再從表兄妹」（又稱二代表兄妹），屬於五等旁系血親。

根據民法第983條第1項第2款規定，近親六等內不得結婚，任何違規結婚均屬無效。換句話說，兩人婚姻在法律上從一開始就不存在，由於事涉夫妻身分、繼承及扶養等法律上的權利與義務，為解除身分關係不明確、不安狀態，丈夫向法院聲請確認婚姻關係不存在，妻子也無異議。

高雄少年與家事法庭調查時，確認了2人提交的戶籍謄本，證實了2人確實屬於旁系六親等以內的親屬關係。經審查雙方合意聲請，並且提交親屬關係證據，法院採信聲請人主張，因此今年8月裁定「婚姻關係無效」，雙方均放棄抗告，不得再提出異議。

 
