台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

記者游瓊華／台中報導
台中市崇德北興小區共有2000多戶，長年來因水管破裂，讓台水售水率僅16.75%，台灣自來水公司粗估，該區每日漏水6000多公噸，一年漏水222.7萬噸水。台水今天宣布與美光科技（Micron）合作，共同推動水資源永續治理，美光將捐4710萬元協助老舊管線更新作業。
台水公司與美光於今日舉行捐贈協議書簽署儀式，由台水公司董事長李嘉榮率領團隊，與美光全球環安衛及永續副總裁Elizabeth Elroy、台灣美光前段晶圓製造暨營運副總裁鍾聯彬出席公開簽署合作協議。
美光科技長期承諾其水資源復育與環境永續目標，此次捐贈不僅協助台水公司加速台中市崇德地區老舊管線汰換，減少水資源流失，保障民生用水安全，更同步推動供水系統韌性建設與水資源循環利用。
台水公司表示，美光科技成為此次「降低漏水率計畫」首位民間捐贈企業，而此次推動更換的區域為崇德北興小區，住戶約2000多戶，根據統計，每日供水量7431公噸、售水量竟然只有1245公噸，等於每日漏水6186公噸、每年漏水222.7萬公噸，售水率僅16.75%，盼透過這次合作，引領更多民間資源投入水資源改善工程，擴大社會參與，共創永續未來。
