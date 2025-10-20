　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

營養師曝小吃店血糖殺手　點名「2類食物」更是雙重碳水炸彈

▲▼餛飩,雲吞,扁食,小吃,水餃,小吃店,美食,排隊,晚餐,中餐,點心。（圖／CFP）

▲營養師曝小吃店血糖殺手　點名「2類食物」更是雙重碳水炸彈。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

小吃店是許多人平日解決三餐的選項之一，不過營養師李婉萍提醒，小吃店中餛飩麵及羹麵是「雙重碳水炸彈」，若正在控糖的人要注意避免，她也分享5種麵店安心菜單，「麵店安心菜單這樣吃，不但有飽足感，還能兼顧血糖與營養，終於不用每天只靠地瓜及水煮蛋過日子啦」。

營養師李婉萍在臉書表示，台灣最常見的中式麵店、小吃攤，很容易不小心就點到「碳水炸彈」，血糖立刻飆高，常見的地雷有乾麵、麻醬麵、羹湯，還有黑輪、豬血糕、油豆腐、炸物小菜，這些看起來不起眼，其實都是血糖的「隱藏殺手」，尤其餛飩麵及羹麵更是「雙重碳水炸彈」。

李婉萍說明，餛飩麵其實就是將多顆餛飩與麵條組合，光是1顆餛飩熱量就要60卡，再加上麵條，2種碳水化合物的組合真的是熱量爆表，至於羹麵由於會加入太白粉（木薯或地瓜）調製，不僅澱粉含量高，且還會包裹油脂，若正在控糖的人真的要注意避免。

李婉萍也說，小菜類如黑輪、竹輪、甜不辣、豬血糕等都是澱粉類加工品，若已經有食用主食，就要注意避免過量攝取，另外台灣人愛吃的豬皮、腿庫肉、白切三層肉等都含有豐富油脂，長期過量攝取可能會增加心血管疾病風險。

李婉萍也分享5種麵店安心菜單，分別如下：
組合一、湯意麵、里肌肉或嘴邊肉、滷海帶。
組合二、陽春湯麵、滷蛋或豆乾、涼拌小黃瓜。
組合三、雞肉飯（小）、里肌肉或嘴邊肉、青菜豆腐湯。
組合四、餛飩湯、涼拌乾絲、燙青菜。
組合五、水餃8至10粒、青菜蛋花湯。

李婉萍指出，選擇食物時，其實只要遵守3個原則，不但能吃得有飽足感，還能兼顧血糖與營養，首先是「主食優先選湯麵，油比較少、份量好控制」，其次是「小菜挑燙青菜、海帶、豆乾、滷蛋等，補纖維又有蛋白質」，最後是「湯品，選青菜豆腐湯、蛋花湯，千萬避開羹湯、丸子這些加工品」。

