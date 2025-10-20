　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北「8所中小學」預防性停課　啟動防災應變、校園防護措施

▲▼新北市因應豪大雨啟動防災應變，強化校園防護、預防性停課措施。（圖／新北市教育局）

▲新北市因應豪大雨啟動防災應變，強化校園防護、預防性停課措施。（圖／新北市教育局提供）

記者林育綾／綜合報導

受東北季風及風神颱風外圍環流影響，新北市今（20）日北部及東半部地區雨勢持續，局部地區出現豪大雨情形。新北市教育局啟動防災應變機制，要求各校依據氣象預報及降雨情況，新北市計有5所國小、3所國中，針對豪大雨採取預防性停課措施，以「學生安全第一」為原則，視狀況彈性調整課後輔導、社團、進修部等課程。

教育局表示，平溪區平溪國小因雨勢不斷、基隆河水位持續上升，且汐平公路有落石情形，考量學生返家安全，今下午4點全校統一放學，課後班及夜光照顧服務暫停一次；平溪國中今日晚間社團活動停止上課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

萬里區大坪國小則因雨勢持續增強，校方取消下午4點至6點的課後輔導，並主動通知家長提早到校接回學生；大鵬國小亦因豪雨取消今日課後輔導、社團活動，家長已於下午4點起到校接回學生。

▲▼新北市因應豪大雨啟動防災應變，強化校園防護、預防性停課措施。（圖／新北市教育局）

▲雙溪區柑林國小周邊發布黃色土石流警戒。（圖／新北市教育局提供）

雙溪區柑林國小周邊發布黃色土石流警戒，校方已確認通學路線安全無虞，為審慎起見並兼顧家庭照顧需求，提前於今日晚間6點由校車統一送回學生。

瑞芳國中則宣布，今日晚自習、英語活化課程、進修部課程全數停課一天。石門實中今明（20、21）兩天晚自習取消。

烏來區信賢種籽親子實小也因風雨不斷加上山區道路易有坍方風險，為確保學生上下學安全，經評估決定明（21）日停課一天。

教育局指出，目前已透過校安通報系統與各區災害應變中心保持密切聯繫，並請各校持續掌握天候變化與交通狀況，落實門窗檢查、校園排水清疏等安全防護措施，滾動調整防災應變作為，守護全體師生平安。同時提醒家長留意學校最新公告，避免學生於強降雨時外出，以確保安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹市跟進正常上班課！停班課懶人包一覽
獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞
快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布
比特犬撕咬小模愛犬　飼主曝「地震害的」
快訊／新北5國小、3國中「預防性停課」
不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣宣布了　全台停班課看這裡
史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變「最偉大」
快訊／首位女首相即將誕生！自民黨、維新會正式合作　支持高市早

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵光復節連假加開14列次　明天凌晨開放售票

新北「8所中小學」預防性停課　啟動防災應變、校園防護措施

遲到扣多少薪水「不是公司說了算」　正確算法曝！網嘆：還是要做

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

文化大學風雨超大「樹被吹到變形」　學長姐見1細節歪樓：都是新生

嘉義市購物節大獎抽出了！旗艦油電車+百萬現金...2幸運兒曝光

阿里山神木下婚禮大禮包　新人享免費入園+搭乘園區內小火車

奇美《法老展》10萬張早鳥票完售　一般票提前10/28開賣

雨彈炸淡江大學「樓梯變瀑布」　驚人畫面曝！大樓磁磚散落一地

快訊／北市陽明山區「4所中小學」明天停課或改遠距教學

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

台鐵光復節連假加開14列次　明天凌晨開放售票

新北「8所中小學」預防性停課　啟動防災應變、校園防護措施

遲到扣多少薪水「不是公司說了算」　正確算法曝！網嘆：還是要做

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

文化大學風雨超大「樹被吹到變形」　學長姐見1細節歪樓：都是新生

嘉義市購物節大獎抽出了！旗艦油電車+百萬現金...2幸運兒曝光

阿里山神木下婚禮大禮包　新人享免費入園+搭乘園區內小火車

奇美《法老展》10萬張早鳥票完售　一般票提前10/28開賣

雨彈炸淡江大學「樓梯變瀑布」　驚人畫面曝！大樓磁磚散落一地

快訊／北市陽明山區「4所中小學」明天停課或改遠距教學

台鐵光復節連假加開14列次　明天凌晨開放售票

安格斯12星座一周運勢10／20-10／26　巨蟹遠離豬隊友、天秤人氣旺

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部澄清：依規報備並無違規

卡戴珊小妹愛牌！瑜珈新寵「Alo」還沒進軍中國…盜版已賣爆

南韓高利貸威脅「還不起債就去柬埔寨」　男機場脫身險淪豬仔

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

生活熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

LIVE／新竹以北大雨狂下「6地達停班課標準」　氣象署最新說明

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

新北人收到警訊通知　里長電話被打爆

不滿封園批「連中共都幹不出」　雪羊道歉

快訊／校區陣風飆11級　文化大學：下午3時起停課、明天改遠距

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

更多熱門

相關新聞

家長控兒子在校遭攻擊多處受傷　新北教育局：啟動霸凌調查

家長控兒子在校遭攻擊多處受傷　新北教育局：啟動霸凌調查

新北市板橋區某國中日前發生學生衝突，事後一名家長在社群媒體PO出照片，指控兒子遭霸凌受傷，校方處置被動且施暴學生仍到校上課。新北市教育局今（2日）表示，此案是雙方學生在打掃時因潑撒水發生衝突，導致該生多處受傷，校方立即將學生送醫，並通報校安及通知家長，事後請雙方家長到校說明，當事人家長已提出檢舉並到警局提告傷害，校方也根據檢舉啟動霸凌調查。

新北5歲童遭幼師「推頭辱罵北七」　教育局要查：暫調離現職

新北5歲童遭幼師「推頭辱罵北七」　教育局要查：暫調離現職

新北教育創新推動「技職1+6」　打造百工百業人才鏈

新北教育創新推動「技職1+6」　打造百工百業人才鏈

東森捐贈2.2萬份衛生棉　力挺新北教育推動月經平權

東森捐贈2.2萬份衛生棉　力挺新北教育推動月經平權

三峽車禍3傷者剛考完會考　教育局：派專人協助升學作業

三峽車禍3傷者剛考完會考　教育局：派專人協助升學作業

關鍵字：

新北市教育局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

不斷更新／雨彈狂炸北台灣　全台停班課資訊一覽

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面