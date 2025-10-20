涉貪議員暴瘦現身！陳怡君開庭喊：我先認錯　庭後包緊緊快閃

記者黃宥寧／台北報導

民進黨北市議員陳怡君涉詐領384萬元助理費、收受建商顧問費70萬元遭起訴，原遭羈押禁見，8月再延押2月。高院上月罕見「自為裁定」撤銷延押，改諭知陳100萬元、張惠霖50萬元交保，創高院首例，至今陳已自由38天。士院今（20）日開庭審理，明顯消瘦的陳怡君當庭認錯、道歉，坦言「沒意識到對價關係」，庭後包緊緊由男子護送快速離開。

▲民進黨台北市議員陳怡君涉詐助理費及收賄遭起訴，重獲自由第38天今赴士院開庭。（合成圖／記者黃宥寧攝）

品嘉建設董事長胡偉良聲請傳喚4名證人，包括陳怡君、張惠霖、前總經理高明義（現為顧問）及品嘉建設財會人員，試圖證明「顧問費」並非賄款。

陳怡君作證，並與其他證人隔離。她在法庭上誠懇說「我先認錯」，坦言當時「沒有意識到對價關係」，也未將款項退回，當庭承認部分事實。她強調，自己是事後才知道張惠霖領取建商顧問費，時間久遠、細節模糊。

胡偉良的辯護律師追問，品嘉建設是否曾向她要求協助會勘？陳回應，實際的會勘並非由她本人出席，「我不清楚細節」。她也提到，當年選舉曾借用品嘉廣告看板，「選後不好意思就不理對方」，再加上「基泰坍塌事件」時胡曾協助提供資料，因此有接觸。

接著換「饅頭主任」張惠霖作證。她坦言，與高明義之間沒有正式討論顧問工作內容，並強調每月3萬9,000元的款項是「危老都更仲介費」，否認收賄。

前總經理高明義則指出，他是經地方人士介紹認識「饅頭主任」（張惠霖）。張女曾向他表示想買房但缺頭期款，因此他決定聘請她擔任顧問，協助都更整合。高進一步說，5萬元以下的顧問費由他自行決定，雖曾告知胡偉良，但未獲回應，於是直接指示會計匯款。

▲品嘉建設董事長胡偉良 。（圖／記者黃宥寧攝）

廖姓財會人員也證稱，2023年至今年2月，她每月依高明義指示匯款至賀璽帳戶，並寄薪資明細給胡偉良，「他都會回OK」，2月後才接獲停止匯款指示。審判長諭知，本案將於12月8日下午續行審理。

庭後，身形明顯消瘦的陳怡君由1名男子護送快速離去，全身包緊緊，帽子、口罩、外套全副武裝。當記者高聲詢問「議員為什麼要包這麼緊？」她簡短回應：「因為下雨。」未多作說明便快步離開。

至於張惠霖，過去多次開庭都扮演「保鑣」角色，這次則與胞姊一同滯留在法院內，刻意避開媒體拍攝鏡頭。

▲品嘉建設前總經理高明義。（圖／記者黃宥寧攝）

本案今年6月士檢依《貪污治罪條例》起訴，陳怡君與張惠霖2人原遭羈押禁見，8月間延押2月。2人不服提起抗告，高院於9月12日罕見「自為裁定」撤銷延押，改諭知陳100萬元、張50萬元交保，創下高院首例。

合議庭認為檢方已起訴、證據蒐集完成，除非有具體勾串事證，不宜再羈押，因此採取替代處分，限制2人出境、出海、住居，並須接受8個月科技設備監控。至今陳怡君已獲自由38天，全案後續將續由士林地院審理。